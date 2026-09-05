آمریکا امروز در باتلاق «حمله به ایران» گیر کرده است

رئیس قوه قضاییه گفت: آمریکا از تجاوز به ایران، هیچگونه عایدی نداشته و اکنون در باتلاق گیر کرده است.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به دهلی هند به منظور شرکت در اجلاسیه بریکس، با «سانجیو خان» عالی‌ترین مقام قضایی کشور میزبان دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه در این دیدار ضمن قدردانی از میزبانی شایسته کشور هند از سران قضایی کشورهای عضو بریکس، اظهار کرد: ما قدردان ملت و علمای هندی هستیم که در مراسمات گرامیداشت یاد و خاطره امام شهیدمان، خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) حقیقتاً حضوری پر شور و شعور داشتند و آزادگی خود را به رخ جهانیان کشاندند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سوابق ضداستکباری ملت ایران، گفت: طی یک سال و نیم اخیر، دنیای استکبار به سرکردگی آمریکا، دو تجاوز ظالمانه و وحشیانه را علیه ملت ایران ترتیب داد. ما در هر دو جنگ تحمیلی، سرافرازانه بر دشمن متجاوز غالب شدیم و اکنون نیز بر ادامه‌ی مسیر ضداستکباری خود پای می‌فشاریم و هرگز تسلیم مستکبران و در رأس آنها آمریکا نخواهیم شد.

رئیس عدلیه عنوان کرد: آمریکا از تجاوز به ایران، هیچگونه عایدی نداشته و اکنون در باتلاق گیر کرده است؛ در سوی مقابل، بر اتحاد و انسجام ملی ایرانیان افزوده شده است و ملت ایران از آزمون جنگ تحمیلی، پیروزمندانه خارج شده است.

هممچنین در این دیدار، «سانجیو خان» عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری هند با اشاره به روابط گسترده و پرشور میان هند و ایران طی سالیان گذشته، خواستار توسعه هرچه بیشتر مناسبات و تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دو کشور شد.

وی با اشاره به اتفاقات و جنگ‌های اخیر رخ‌داده در ایران، گفت: ما با خانواده‌های شهدای ایرانی در جنگ‌های اخیر، ابراز همدردی می‌کنیم.

عالی‌ترین مقام قضایی هند همچنین خاطرنشان کرد: ما بی‌صبرانه منتظر تعمیق روابط، مناسبات و همکاری‌ها با ایران هستیم و از این موضوع بسیار استقبال می‌کنیم.