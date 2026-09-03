جوان آنلاین: به نقل از روزنامه «گلوبال تایمز»، سخنگوی وزارت بازرگانی چین در یک نشست خبری گفت: چین به شدت از چنین اقداماتی ابراز تاسف میکند و قاطعانه با آن مخالف است.
به گزارش ایرنا، این مقام چینی اضافه کرد: پکن از واشنگتن میخواهد که فورا رویههای نادرست خود را اصلاح و تحریمها علیه شرکتها و افراد چینی مربوطه را لغو کند. چین قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکتها و شهروندان خود محافظت خواهد کرد.
این اظهار نظر در بحبوحه تنشهای جاری بین دو کشور بر سر مسائل تجاری و ژئوپلیتیکی مطرح شده است. تعاملات دیپلماتیک، از جمله سفر احتمالی «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین به ایالات متحده قبل از پایان سال ۲۰۲۶، تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته است.
«اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا تهدید کرده که «سختترین تحریمهای تاریخ» را علیه ایران اعمال خواهد کرد و از چین خواسته است که با واشنگتن همکاری کند.
«لین جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین سهشنبه هفته گذشته (سوم شهریور) به تهدیدهای آمریکا برای اعمال تحریم علیه کشورهای دارای روابط اقتصادی با ایران واکنش نشان داد و گفت: روابط تجاری پکن و تهران مطابق قوانین جهانی است.
وی اظهار کرد: همکاری چین و ایران همواره در چارچوب حقوق بینالملل انجام شده است و نباید مورد مداخله یا اخلال قرار گیرد. چین تحولات مرتبط را با دقت زیر نظر دارد و تمام اقدامات لازم را برای دفاع قاطعانه از حقوق و منافع خود اتخاذ خواهد کرد.