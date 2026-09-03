تاکید رسانه فرانسوی بر اصابت مستقیم موشک آمریکایی به مراسم عروسی

جوان آنلاین: در حالی که ارتش تروریست آمریکا، جنایت خود در بمباران یک مراسم عروسی در جنوب ایران را انکار میکند، یک رسانه فرانسوی این ادعا را رد و تاکید کرد که موشک آمریکایی مستقیما به مراسم عروسی در ایران اصابت کرد.
بر اساس گزارش فرانس ۲۴، چندین ویدئوی این حادثه نشان میدهد، ساختمانی که گفته میشود محل برگزاری عروسی بوده، مستقیماً مورد اصابت قرار گرفته و نه اینکه بر اثر ترکش آسیب دیده باشد.
این رسانه به نقل از چندین کارشناس تصریح میکند که بقایای موشک کشفشده از محل برخورد نشان میدهد که ممکن است از یک موشک کروز SLAM-ER استفاده شده باشد.
رسانه فرانسوی خاطر نشان کرده است که بوئینگ، سازنده این موشک، SLAM-ER را دقیقترین سلاح موجود در نیروی دریایی ارتش (تروریست) آمریکا توصیف میکند.