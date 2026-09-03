افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

جوان آنلاین: گروه خودروسازی سایپا در اصلاحیهای خطاب به نمایندگیهای خود و در پی اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز تولید خودرو، قیمت نهایی چهار محصول عرضهشده در بخشنامه فروش فوقالعاده را اصلاح کرد.
به گزارش ایسنا، در این اصلاحیه آمده است که با توجه به افزایش تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز تولید خودرو، قیمت نهایی برخی محصولات مندرج در بخشنامه فروش فوقالعاده اصلاح شده است.
سایپا در این نامه تاکید کرده از آنجاکه گواهی اسقاط از الزامات شمارهگذاری و اخذ پلاک تردد وسایل نقلیه محسوب میشود، بر همین اساس، قیمت نهایی محصولات مشمول این بخشنامه تغییر کرده است.
بر اساس جدول اعلامشده، چانگان CS ۵۵ پلاس به مبلغ ۵ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تمان، سیتروئن C ۳-XR V ۷۱ با کد محصول سه میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان، کوییک S با استاندارد ۸۵گانه و SBR یک میلیارد و ۳۲ میلیون تومان و سهند S دوگانهسوز یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان، اصلاح شده است.