کد خبر: 1377567
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تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۱
سیاست » اخبار کلی

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

2 ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله سی و یکم عملیات صاعقه، پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در امارات و کویت را با موشک‌ها و پهپاد‌های انهدامی خود، مورد اصابت قرار داد.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی ارتش، در ادامه سلسله عملیات‌های صاعقه و در مرحله سی و یکم، در انتقام خون پاک مردم بی‌گناه و دلاورمردان نیرو‌های مسلح، بامداد امروز، ارتش جمهوری اسلامی ایران، «سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای»، «انبار‌های تجهیزات» و «آشیانه هواپیما‌های جنگنده» ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه احمد الجابر کویت را با موشک‌ها و پهپاد‌های انهدامی، مورد اصابت قرار داد.

این حملات، موجب ایجاد خسارات و آسیب به سامانه‌های ارتباطی و آشیانه جنگنده‌ها شد.

همچنین در ادامه این عملیات کوبنده، «محل استقرار نیروها» و «سامانه‌های راداری» ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه المنهاد امارات، مورد هجوم موشک‌ها و پهپاد‌های ارتش قرار گرفت.

پایگاه احمدالجابر، نقش محوری در آماد و پشتیبانی ارتش متجاوز آمریکا در غرب آسیا دارد و تاثیر عمده‌ای در عملیات‌های هوایی و نظارتی این کشور ایفا کرده است.

پایگاه المنهاد، نیز یکی از مراکز مهم پشتیبانی و جابه جایی هوایی نیرو‌های خارجی محسوب می‌شود.

روابط عمومی ارتش تاکید کرد؛ پاسخ دلاورمردان ارتش به هرگونه حمله ارتش تروریست آمریکا، سخت و ویرانگر بوده و تا پیروزی نهایی و تنبیه متجاوز، ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: پایگاه‌های آمریکا ، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، کویت
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