افزایش قیمت نفت متوقف شد

قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی که سرمایه‌گذاران به ارزیابی وضعیت عرضه از خاورمیانه پرداختند، کاهش یافت.

جوان آنلاین: قیمت نفت خام برنت با ۵۹ سنت یا ۰.۶۲ درصد کاهش، به ۹۵ دلار و ۴ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۸ سنت یا ۰.۴۲ درصد کاهش، به ۹۰ دلار و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت و نفت آمریکا در معاملات روز چهارشنبه بین دو دلار افزایش و یک دلار کاهش در هر بشکه نوسان داشت. هر دو شاخص نفتی روز گذشته، بالاترین رکورد از ۲۴ ژوئیه را به ثبت رساندند.

داده‌های اولیه کشتیرانی شرکت کپلر روز چهارشنبه نشان داد که چهار کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند که کمتر از میانگین ۱۰ روزه حدود ۱۳ کشتی بود.

بر اساس گزارش رویترز، دو مقام انرژی عراق روز چهارشنبه اعلام کردند که عراق صادرات نفت خود را از حدود ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئیه به حدود ۲.۳۴ میلیون بشکه در روز در ماه اوت افزایش داده است و انتظار می‌رود صادرات سپتامبر نیز با تخفیف‌های سنگین و موافقت ایران با عبور کشتی‌های عراقی از تنگه هرمز که خریداران را تشویق می‌کند، افزایش یابد.