کد خبر: 1377552
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تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۵
اقتصاد » اخبار کلی

بانک مرکزی هلند میلیارد‌ها دلار طلا را به لندن منتقل کرد

2 بانک مرکزی هلند روز چهارشنبه اعلام کرد که میلیارد‌ها دلار از ذخایر طلای خود را از آمریکای شمالی خارج کرده است و این اقدام را «آمادگی برای بحران» در زمان ناآرامی‌های سیاسی جهانی توصیف کرد.

جوان آنلاین: این بانک اعلام کرد که بین ماه‌های مارس و اوت، حدود ۸۶ تن متریک (۹۴.۸ تن) طلا از مجموع حدود ۳۱۳ تن متریک (۳۴۵ تن) طلای نگهداری شده در نیویورک و اتاوای کانادا، به لندن منتقل شده است. پیش از این اقدام، نیویورک ۳۱.۳ درصد و اتاوا ۱۹.۷ درصد از طلای هلند را در اختیار داشت. این بانک اعلام کرد که پس از این اقدام، هر دو شهر اکنون ۱۸.۵ درصد از طلای هلند را در اختیار دارند.

به گزارش ایسنا، این بانک ۶۱۲.۴ تن متریک (۶۷۵ تن) طلا دارد که ارزش آن تا پایان سال میلادی گذشته، ۷۲.۲ میلیارد یورو (حدود ۸۳.۶ میلیارد دلار) بود.

اولاف اسلایپن، رئیس بانک، در بیانیه‌ای کتبی گفت: «با این جابجایی، قابلیت معامله ذخایر طلای خود را بهبود بخشیده‌ایم. ما انتظار داریم که هرگز نیازی به استفاده از آنها نداشته باشیم، اما باید مقاومت و آمادگی خود را تقویت کنیم.»

این بانک اعلام کرد که بیش از ۲۷ تن متریک (۳۰ تن) طلا از ایالات متحده و کانادا به صورت فیزیکی به خزانه به شدت محافظت شده بانک هلندی در یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر مرکزی زایست منتقل شده است، اما توضیح نداد که دقیقا چگونه شمش‌های طلا از اقیانوس اطلس عبور کرده‌اند. مقدار مشابهی طلا از زایست به لندن منتقل شده است.

بقیه این جابجایی با فروش حدود ۵۹ تن متریک (۶۵ تن) طلا در نیویورک و استفاده از درآمد حاصل از آن برای خرید طلا در لندن انجام شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این بانک هلندی که با نام اختصاری DNB شناخته می‌شود، اعلام کرد که طلای نگهداری شده در بانک مرکزی انگلیس، «باید استاندارد‌های تجارت بین‌المللی مدرن را رعایت کند و به عنوان آسان‌ترین طلای قابل معامله در جهان در نظر گرفته می‌شود و بنابراین در شرایط بحرانی، در دسترس‌ترین طلا برای DNB خواهد بود. ذخایر طلای نگهداری شده در نیویورک و اتاوا را نمی‌توان به سرعت و به طور مستقیم در چنین شرایطی مورد استفاده قرار داد.»

برچسب ها: هلند ، طلا ، انگلیس
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