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تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰
اقتصاد » اخبار کلی

طلای جهانی دوباره اوج گرفت

2 قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر کاهش ارزش دلار و کاهش بازده اوراق خزانه آمریکا بیش از یک درصد افزایش یافت.

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت پایین‌ترین حد یک ماهه در معاملات روز گذشته، در روز جاری با ۱.۱ درصد افزایش، به ۴۴۳۴ دلار و ۷۰ سنت رسید.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۱.۵ درصد افزایش، به ۴۴۸۰ دلار و ۱۰ سنت رسید.

دلار آمریکا تحت فشار نزولی قرار گرفت و بازده اوراق خزانه آمریکا نیز از بالاترین سطح چند ساله خود کاهش یافت. تضعیف ارزش دلار باعث می‌شود طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارز‌ها ارزان‌تر شود.

گزارش مهم اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا قرار است روز جمعه منتشر شود. در همین حال، گزارش اشتغال ADP نشان داد که آمار مشاغل بخش خصوصی آمریکا در ماه اوت رشد ملایمی داشته است.

ایلیا اسپیواک، مدیر بخش کلان جهانی در شرکت «تیستی‌لایو»، گفت: گزارش اشتغال احتمالا مهم‌ترین رویداد تعیین‌کننده هفته جاری خواهد بود. اگر این گزارش پایین‌تر از حد انتظار باشد و احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر کاهش یابد، ممکن است قیمت طلا افزایش بیشتری پیدا کند.

وی افزود: اگر قیمت طلا از سطح فعلی ۴۴۰۰ دلار عبور کند، دوباره به سمت ۴۵۰۰ دلار و سپس ۴۷۰۰ دلار حرکت خواهد کرد.

در حالی که طلا معمولا به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده می‌شود، اما نرخ‌های بهره بالاتر، هزینه فرصت نگهداری این دارایی بدون بازده را افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ماه جاری را ۶۲ درصد پیش‌بینی می‌کنند.

 بر اساس گزارش جدید فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد، فعالیت اقتصادی آمریکا در هفته‌های اخیر رشد اندکی داشته، اشتغال رشد محدودی داشته و قیمت‌ها نیز به طور متوسط افزایش یافته است. این گزارش احتمالا تاثیر چندانی بر تصمیم سیاست‌گذاران بانک مرکزی آمریکا نخواهد داشت، زیرا آنها در حال بررسی احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر هستند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۱.۲ درصد افزایش، به ۶۶ دلار و هشت سنت رسید. بهای هر اونس پالادیوم با ۰.۸ درصد افزایش، به ۱۳۵۶ دلار و ۵۰ سنت رسید. هر اونس پلاتین با یک درصد افزایش، به ۱۷۷۷ دلار و ۷۹ سنت رسید.

برچسب ها: قیمت طلا ، بازار جهانی ، دلار
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