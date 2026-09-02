جوان آنلاین: در حالی که ارتش تروریستی امریکا در ادامه اقدامات ماجراجویانه، نقاطی از جنوب ایران، و از جمله یک محل غیرنظامی در شهرستان سیریک را هدف حمله قرار داده و شماری از هموطنان بیگناه را در جریان یک مراسم عروسی به شهادت رسانده و مجروح کرده است، واکنش ایران در همان ساعات اولیه، با پاسخهای موشکی و پهپادی نیروهای مسلح همراه شد. مجموعه اقداماتی که بنا بر اطلاعیههای رسمی سپاه و ارتش، پایگاهها و زیرساختهای ارتش تروریستی امریکا در چند کشور منطقه را هدف قرار داده و منهدم کرد و شماری از تروریستها را به هلاکت رساند. سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیروز در واکنش به اقدام شیطانی سران کاخ سفید تأکید کرد: «با این دست و پا زدنها، نه تنها از قعر جهنمی که برای خود ساختهاید بیرون نخواهید آمد، بلکه به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی، بنیانتان را درهم خواهد شکست.» این واکنش در شرایطی مطرح شد که اقدام نظامی امریکا در منطقه، بیش از آنکه نشانهای از یک ابتکار عمل از موضع قدرت تلقی شود، تصویری از استیصال و درماندگی در برابر مقاومت ایران ترسیم میکند؛ بهویژه آنجا که حمله به نقاط غیرنظامی و حتی مراسم عروسی مردم، به یکی از جلوههای این رفتار جنونآمیز تبدیل شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در واکنش به حملات امریکا و شهادت جمعی از هموطنان در یک مراسم عروسی در جزیره سیریک، با یادآوری حملات امریکا به مدرسه میناب و سالن ورزشی لامرد، این اقدامات را به رفتار شیطان تشبیه کرد و نوشت: «اگر قدرتی مثل شیطان عمل کند، مثل شیطان هدف انتخاب کند و مثل شیطان بکشد، آن قدرت شیطان است.» وی در ادامه تأکید کرد که حمایت چنین قدرتی از نیروهایی که همین اقدامات را انجام میدهند، آن را به «شیطان بزرگ» تبدیل میکند.
حملاتی که قفل تنگه هرمز را محکمتر میکند
ساعاتی پس از حمله جنایتکارانه ارتش تروریستی امریکا به مناطقی از کشور، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای از آغاز پاسخ نیروهای سپاه به حملات امریکا خبر داد و تأکید کرد رزمندگان سپاه «پاسخ پشیمانکننده متجاوزان» را آغاز کردند.
در اطلاعیه شماره ۳ سپاه خطاب به ملت بصیر و انقلابی به پاخاسته ایران اسلامی، آمده است: تداوم حضور شما در صحنه، دشمن امریکایی را خسته و مأیوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه کرده است. ارتش متجاوز امریکا در حملاتی کور و از سر استیصال، نقاط متعددی در سواحل جنوب ایران از جمله چند مکان غیرنظامی را بمباران کرد. حملاتی که قفل تنگه هرمز را محکمتر و عزم رزمندگان را در سرکوب نیروهای اجنبی مداخلهگر در تنگه هرمز را راسختر کرد. رزمندگان غیور سپاه، پاسخ پشیمانکننده متجاوزان را آغاز و در اولین اقدام توسط سامانه نوین پدافند هوافضا، پنجاهمین فروند پهپاد پیشرفته MQ۹ ارتش متجاوز امریکا را ساقط کردند.
پادگان تفنگداران امریکایی هدف موشکهای بالستیک
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴ خود هم اعلام کرد: ارتش تروریستی و شکستخورده امریکا، عاجز از رویارویی مستقیم با رزمندگان اسلام، با حمله وحشیانه به یک منزل مسکونی در سیریک، محل مجلس عقد دو جوان پاک را به خاک و خون کشیده و با به شهادت رساندن و مجروح کردن نزدیک به ۵۰ نفر از مردم عزیزمان، خاطره وحشیگری مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد را زنده کرد. رژیم کودککش امریکا در این حمله جنایتکارانه یک بار دیگر با به شهادت رساندن چندین نفر از جمله یک کودک، عمق کینهتوزی و دشمنی خود با مردم ایران را آشکار کرد. در پاسخ به این شرارت سبعانه، رزمندگان دلیر نیروی هوافضای سپاه در موج دوم عملیات تنبیه متجاوز «با رمز مقدس یا رسول الله (ص)» با حمله سنگین موشکهای بالستیک به پادگان تفنگداران امریکایی در اردن موسوم به کمپ تیتین، واقع در سواحل خلیج عقبه، تعداد زیادی از نیروهای امریکایی را به درک واصل و چند تأسیسات مهم و بالگردهای هجومی دشمن را منهدم کردند.
آشیانه تروریستها را روی سرشان خراب کردیم
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه شماره ۵ اعلام کرد: در قصاص جنایت ارتش تروریستی امریکا، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک حمله سنگین با موشکهای بالستیک، آشیانههای هواپیماهای بدون سرنشین دورپرواز آر کیو ۴ وام کیو ۹ را در پایگاه هوایی امریکا در اردن موسوم به پرنس حسن مورد حمله قرار دادند که تعدادی از پهپادها منهدم و تعدادی از خلبانان و خدمه فنی پروازی به هلاکت رسیدند. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: یکبار دیگر دست شیطان از آستین ارتش کودککش امریکا به درآمد و با بمباران وحشیانه مراسم جشن عقد یک زوج جوان اهل تسنن در منطقه سیریک هرمزگان، عمق کینه خود را به امت اسلام به نمایش گذاشت. در قصاص این جنایت، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک حمله سنگین با موشکهای بالستیک، آشیانههای هواپیماهای بدون سرنشین دورپرواز آر کیو ۴ وام کیو ۹ را در پایگاه هوایی امریکا در اردن موسوم به پرنس حسن مورد حمله قرار دادند که تعدادی از پهپادها منهدم و تعدادی از خلبانان و خدمه فنی پروازی به هلاکت رسیدند. همچنین چندین زیرساخت فنی آنها به آتش کشیده شد. این بیانیه خطاب به مردم اردن تصریح کرده است: اردن قدمگاه مقدس انبیای الهی است، نباید جایگاه ولیدهای شیطان بماند. امروز با این جنایتهای سبعانه، حجت بر همگان تمام است.
انهدام سامانه هدایت بالن جاسوسی امریکا در اربیل
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۶ خود هم بیان کرد: در انتقام خونهای پاک شهدای جنایات ارتش تروریستی امریکا، رزمندگان شجاع نیروی زمینی سپاه با حمله تلفیقی موشکی و پهپادی به پایگاههای امریکایی در اربیل، یک مرکز تعمیراتی و انبارهای تجهیزات فنی ارتش تروریست امریکا را نابود کرده و سامانه هدایت بالن جاسوسی امریکا در پایگاه را منهدم کردند. رزمندگان نیروی زمینی سپاه همچنین مخازن سوخت این پایگاه را به آتش کشیده و تعدادی از متجاوزان را به هلاکت رساندند.
انهدام محل اسکان و آشیانه پهپادهای امریکایی
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره۷ خود هم خطاب به ملت کویت اعلام کرد: رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه همزمان با حمله به پایگاههای اشرار امریکایی در اردن، بحرین و اربیل، با حمله تلفیقی موشکی‑پهپادی به قرارگاه و محل اسکان فرمانده امریکایی پایگاه علیالسالم، تعدادی از عناصر دشمن را به هلاکت رساندند. سپس آشیانه پهپادی و رمپ استقرار پهپادهای مشارکتکننده در حملات علیه مردم را به آتش کشیده و تعدادی از پهپادها را منهدم کردند. در بخشی از این بیانیه خطاب به مردم کویت، تصریح شده: شما علاقه و نسبت ما با خودتان را خوب میدانید. آنچه برای ما دردآور و نگرانکننده است، اشغال سرزمینهای اسلامی توسط ارتش کودککش و تروریست امریکاست. این حملات، کمک به شما برای پاکسازی سرزمین پاک و دیار کریمان، کویت، از لوث کفار امریکایی است. روابط عمومی سپاه، اما در اطلاعیه پایانی و شماره ۸ خود اعلام کرد: دو فروند کشتی نفتکش که با تحریک ارتش امریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیرقانونی در اختیار عوامل امریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند و در آتش میسوزند. این بیانیه اضافه کرده: پیش از این نیروی دریایی سپاه در مورد خطرات عبور از معبر مینگذاری شده هشدار داده بود و علاوه بر این، برای شرکتهای دریایی که به جای طی مسیر قانونی، فریب امریکا را میخورند و شناورشان را در اختیار دشمن میگذارند، تنبیهات مضاعفی پیشبینی شده که به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد.
حملات پهپادی ارتش به پایگاههای امریکا در منطقه
همزمان با حملات موشکی سپاه به مواضع تروریستهای امریکایی در منطقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز پایگاههای ارتش تروریستی امریکا در بحرین را با پهپادهای انهدامی خود، مورد هدف قرار داد.
بر اساس این خبر، در بیستونهمین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوز دشمن به مناطق جنوبی کشور، پایگاه شیخ عیسی بحرین، یکی از مهمترین و حساسترین پایگاههای امریکا در منطقه خلیج فارس و از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگردها و قطعات پهپادها و میزبان هواپیماهای شناسایی است. روابط عمومی ارتش تأکید کرد: رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، به شرارتهای دشمن، پاسخ کوبنده و گسترده داده و انتقامی سخت و پشیمانکننده از متجاوزان خواهند گرفت. همچنین در سیامین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به هدف قرار دادن مردم بیگناه، بامداد چهارشنبه، دهها فروند پهپاد انهدامی ارتش، سامانههای راداری و محلهای استقرار نیروهای امریکا در پایگاههای الظفره و المنهاد امارات را مورد هدف قرار دادند. همچنین، تأسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست امریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین، مجدداً مورد هدف حملات پرحجم پهپادهای انهدامی آرش قرار گرفت. پایگاه الظفره یکی از مراکز مهم عملیاتی امریکای جنایتکار در منطقه است و از آن برای عملیات هوایی، شناسایی، مراقبت و پشتیبانی استفاده میکند.
عواقب خطرناک همکاری با ارتش تروریستی امریکا
سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا (ص) نیز در اظهارنظری هشدار داد که تداوم شرارت امریکاییها در منطقه با پاسخهای سنگینتر، گستردهتر و ویرانگر روبهرو میشود.
وی با بیان اینکه ارتش تروریست و کودککش امریکا به دنبال ناکامیهای پیدرپی در جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی و شکست از مردم همیشه در صحنه و مقاوم کشور عزیزمان، برخی از نقاط نظامی و غیرنظامی را در مناطق جنوبی ایران مورد تجاوز وحشیانه هوایی و بمباران قرار داد و تعدادی از مردم بیگناه را نیز به خاک و خون کشید، به پاسخ قاطعانه نیروهای مسلح به دشمن امریکایی اشاره کرد و گفت: این عملیات تهاجمی به صورت درسآموز علیه امریکاییها تا پشیمانی آنها از جنایت ادامه خواهد داشت. سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا (ص) افزود: هشدار میدهیم تداوم شرارت امریکاییها در منطقه با پاسخهای سنگینتر، گستردهتر و ویرانگر روبهرو میگردد و هر کشوری با ارتش متجاوز امریکا همکاری نماید باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.
حساب ملتهای میزبان از تروریستهای اشغالگر جداست
یکی از ویژگیهای برجسته اطلاعیههای سپاه، که در عملیاتهای گذشته هم تکرار شده بود، خطاب مستقیم به مردم کشورهای میزبان پایگاههای امریکا است؛ از مردم شریف و انقلابی اردن و مردم مسلمان و شریف کردستان عراق تا ملت شریف کویت. سپاه در این پیامها ضمن اعلام عملیات علیه پایگاههای امریکا، تلاش کرده است میان مردم این کشورها و نیروهای امریکایی مستقر در خاک آنها تفکیک قائل شود و تأکید کند که هدف اعلامشده، مقابله با حضور و فعالیت ارتش امریکا در منطقه است.