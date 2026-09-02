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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۸
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۶۸۲ حادثه در یک هفته؛ ۴۱۱ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند

2 معاون عملیات سازمان امدادونجات از ثبت ۶۸۲ حادثه طی هفته گذشته خبر داد و گفت: ۴۱۱ مصدوم این حوادث به مراکز درمانی منتقل شدند.

جوان آنلاین: محمدحسین کبادی، از ثبت ۶۸۲ مورد حادثه در سامانه امداد و نجات کشور طی هفته گذشته، از ۴ تا ۱۰ شهریورماه، خبر داد و گفت: در این مدت امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر با حضور در صحنه حوادث، ۶۲۴ نفر/خدمت امدادی به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

به گزارش مهر، وی افزود: طی این مدت، ۴۱۱ نفر از مصدومان و بیماران حوادث مختلف به مراکز درمانی منتقل و ۷۲ نفر نیز خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی را در محل حادثه دریافت کردند. همچنین ۱۸ نفر از حادثه‌دیدگان به مناطق امن انتقال یافتند، ۳۸ نفر با انجام عملیات نجات فنی نجات یافتند و برای ۳۳ جان‌باخته نیز عملیات رهاسازی انجام شد.

کبادی ادامه داد: در بخش تجمعات انبوه و مراجعات حضوری نیز ۱۶۵ نفر/خدمت ارائه شده که شامل انتقال ۳۹ نفر به مراکز درمانی، ارائه خدمات سرپایی به ۱۲۰ نفر و توزیع اقلام مورد نیاز میان ۶ نفر بوده است.

بیشترین حوادث و خدمات امدادی

معاون عملیات سازمان امدادونجات بیان کرد: بیشترین تعداد حوادث طی هفته گذشته در استان هرمزگان با ۶۴ حادثه، گیلان و مازندران هرکدام با ۶۲ حادثه و اصفهان با ۵۴ حادثه ثبت شده است.

وی گفت: خراسان رضوی با ۱۲۱ نفر، اصفهان و گلستان هرکدام با ۱۱۳ نفر و مازندران با ۱۰۵ نفر، بیشترین تعداد مصدومان را داشته‌اند. همچنین بیشترین مصدومان انتقالی به مراکز درمانی مربوط به مازندران با ۵۸ نفر، گلستان با ۵۴ نفر و گیلان با ۴۹ نفر بوده است.

کبادی افزود: در ارائه خدمات درمان سرپایی نیز استان اصفهان با ۱۹ نفر، گلستان با ۱۲ نفر و سیستان و بلوچستان با ۱۱ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند. در بخش نجات فنی نیز فارس با ۵ نفر، خراسان جنوبی و کرمان هرکدام با ۴ نفر و گیلان با ۳ نفر در رتبه‌های نخست قرار گرفتند.

ثبت ۴۴۵ حادثه ترافیکی در محور‌های برون‌شهری

معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به حوادث ترافیکی اظهار کرد: طی هفته گذشته ۴۴۵ مورد حادثه ترافیکی در محور‌های برون‌شهری کشور توسط جمعیت هلال‌احمر ثبت شد که در پی آن ۳۰۴ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۴۷ مصدوم نیز در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان شدند.

وی افزود: بیشترین حوادث ترافیکی در استان‌های اصفهان با ۴۶ حادثه، مازندران با ۴۱ حادثه و گلستان با ۳۷ حادثه ثبت شد و بیشترین مصدومان انتقالی نیز مربوط به گلستان با ۴۷ نفر، مازندران با ۴۲ نفر و گیلان با ۳۰ نفر بود.

وقوع ۳۲ حادثه کوهستان

کبادی گفت: از ۴ تا ۱۰ شهریورماه، ۳۲ مورد حادثه کوهستان در سطح کشور به وقوع پیوست که در این حوادث ۷۴ نفر دچار حادثه شدند و ۲۸ نفر از آنان مصدوم شدند.

وی افزود: استان‌های البرز و تهران هرکدام با ۴ حادثه و کرمان با ۳ حادثه، بیشترین حوادث کوهستان را داشتند. همچنین بیشترین حادثه‌دیدگان حوادث کوهستان در قزوین با ۱۹ نفر و کرمان با ۱۱ نفر ثبت شده است.

ثبت ۱۰ حادثه جوی ـ اقلیمی

معاون عملیات سازمان امدادونجات در ادامه از وقوع ۱۰ حادثه جوی ـ اقلیمی طی هفته گذشته خبر داد و گفت: در این حوادث ۵۵ نفر دچار حادثه شدند و میان ۵۰ نفر از حادثه‌دیدگان، اقلام غذایی و زیستی توزیع شد.

کبادی خاطرنشان کرد: بیشترین حوادث جوی ـ اقلیمی در آذربایجان غربی با ۳ حادثه و ایلام و اردبیل هرکدام با ۲ حادثه ثبت شد. همچنین آذربایجان غربی با ۵۱ نفر، بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان این بخش را به خود اختصاص داد.

برچسب ها: سازمان امداد و نجات ، مراکز درمانی ، هلال احمر
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