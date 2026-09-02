سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی و ارتفاعات سمنان خبر داد و نسبت به وقوع رگبار نسبتاً شدید باران هشدار داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی در سه استان خبر داد و نسبت به وقوع رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و احتمال تگرگ و سیلاب در برخی مناطق هشدار داد.

به گزارش مهر، بر اساس این هشدار، روز پنجشنبه (۱۲ شهریور)، استان گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی و ارتفاعات سمنان تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

سازمان هواشناسی آثار این مخاطره جوی را شامل جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقت اعلام کرده است.

همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و وارد شدن خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی نیز وجود دارد.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از انجام سفر‌های غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی پرهیز کنند.

همچنین احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی نیرو‌های راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین‌شهری و آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها از دیگر توصیه‌های این سازمان است.

بر اساس هشدار هواشناسی، اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور، خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی نیز ضروری است.

هشدار زرد هواشناسی برای ۱۰ استان

سازمان هواشناسی همچنین با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که روز پنجشنبه، بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک در نقاط مستعد و احتمال تگرگ در مازندران، شرق گیلان، ارتفاعات البرز و تهران، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات جنوب‌غرب کرمان پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط جوی، روز جمعه (۱۳ شهریور) نیز در ارتفاعات مازندران، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب‌غرب، جنوب و مرکز کرمان، ارتفاعات هرمزگان و جنوب و جنوب‌شرق فارس ادامه خواهد داشت.

بر اساس هشدار زرد صادرشده، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

سازمان هواشناسی از مردم خواسته است از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و در سفر‌های برون‌شهری و فعالیت‌های کوهنوردی احتیاط کنند.

همچنین با توجه به احتمال وقوع بارش و ناپایداری جوی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی، خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات، جمع‌آوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی و طبیعت‌گردی و آمادگی نیرو‌های امدادی و شهرداری‌ها توصیه شده است.

وزش باد شدید و گردوخاک در ۱۴ استان

در ادامه، سازمان هواشناسی با اشاره به افزایش گرادیان فشاری، از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، وقوع گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در ۱۳ استان کشور طی روز‌های پنجشنبه (۱۲ شهریور) و جمعه (۱۳ شهریور) خبر داد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، روز پنجشنبه، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان، یزد، کرمان، فارس، تهران، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، قم و مرکزی تحت تأثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند.

همچنین روز جمعه، نیمه جنوبی خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمان، قم، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، فارس و یزد شاهد وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در برخی مناطق گردوخاک خواهند بود.

سازمان هواشناسی نسبت به احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها و همچنین شکستن شاخه درختان فرسوده هشدار داده است.

بر اساس این هشدار، کاهش دید و اختلال در تردد‌های جاده‌ای، به‌ویژه در محور‌های کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و همچنین احتمال وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی از دیگر پیامد‌های این شرایط جوی خواهد بود.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است در عبور از مناطق کوهستانی احتیاط کنند و از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی اطمینان حاصل شود.

همچنین خودداری از پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه برای خودرو‌های سبک و خودرو‌های دارای سطح جانبی زیاد و رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی مورد تأکید قرار گرفته است.

سازمان هواشناسی همچنین به‌ویژه در مناطق کویری و بیابانی، استفاده از ماسک را برای گروه‌های حساس توصیه کرده است.