کد خبر: 1377464
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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
شعار «مرگ بر امریکا» در مجلس

نیکزاد: پنبه بازشدن تنگه را از گوش در آورید

نیکزاد: پنبه بازشدن تنگه را از گوش در آورید در شرایطی که تنگه هرمز به یکی از محور‌های اصلی تحولات پس از جنگ اخیر تبدیل شده است، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملی و تأمین امنیت منطقه تردیدی ندارد

جوان آنلاین: در شرایطی که تنگه هرمز به یکی از محور‌های اصلی تحولات پس از جنگ اخیر تبدیل شده است، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملی و تأمین امنیت منطقه تردیدی ندارد، تصریح کرد که تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ بازنخواهد گشت و هرگونه تلاش برای عادی‌سازی وضعیت آن بدون توجه به واقعیت‌های میدان، راه به جایی نخواهد برد. 
به گزارش ایسنا، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی در نطق پیش از دستور خود، با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم دشمن جنگ را از میدان نظامی به میدان روانی، اقتصادی و اجتماعی منتقل کند، اظهار کرد: در جنگ تحمیلی اخیر که همچنان ادامه دارد، ملت ایران نشان داد در برابر فشار، تهدید و تجاوز، یک ملت مستحکم باقی می‌ماند؛ ملتی که امنیت، استقلال و عزت خود را با وحدت و ایستادگی حفظ می‌کند. 
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه قدرت ایران فقط در تجهیزات نظامی نیست، افزود: قدرت ایران در مردم ایران است، در جوان ایرانی است، در دانشمند ایرانی است، در کارگر، کشاورز، معلم، پزشک، مهندس و کارآفرین ایرانی است، در نیرو‌های مسلح مقتدر و در وحدت و انسجام ملت بزرگ ایران است، اما در کنار قدرت دفاعی باید قدرت اقتصادی کشور را نیز تقویت کنیم. امنیت پایدار با اقتصاد قوی امکان‌پذیر است. مردم از ما انتظار دارند که نتیجه مقاومت را در زندگی خود، در سفره‌هایشان، در اشتغال فرزندان، در مسکن، در درمان، در تولید، در ارزش پول ملی و در آرامش اقتصادی ببینند. 
نیکزاد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ذره‌ای تردید و ضعف در دفاع از منافع ملی خود ندارد، گفت: در این واقعیت ذره‌ای اختلاف در بین ارکان مختلف حاکمیت، مردم و نیرو‌های مسلح نیست. دشمنان گرفتار شده در باتلاق، هر بار با تقلای بی‌حاصل خود بیشتر در باتلاق فرو می‌روند. امریکایی‌ها تلاش می‌کنند تنگه هرمز را باز نشان دهند، اما واقعیت‌های میدان را توان نیرو‌های مقتدر مسلح ما و اشراف کامل دلاورمردانی تعیین می‌کند که از این آب و خاک هستند و وجب به وجب این منطقه و حتی دریاهایش را می‌شناسند. وی افزود: برای بار چندم تأکید می‌کنیم که تنگه هرمز هیچ‌گاه به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت. امریکایی‌ها باید این پنبه را از گوش خود در بیاورند و این پیام را درک کنند که معادله تنگه راه‌حل نظامی ندارد؛ تنها راه‌حل مقدور، پذیرش حاکمیت بی‌چون‌وچرای ملتی با ریشه در خلیج همیشه فارس است که به لحاظ جغرافیایی و تاریخی مالک و صاحب این دارایی راهبردی است، اما متأسفیم که هیئت حاکمه نادان و خام امریکا با هر شکستی که در تلاش‌های مذبوحانه خود متحمل می‌شوند، به جای عبرت گرفتن، دست به جنایت جدیدی می‌زنند تا این شکست‌ها را بپوشانند. 
نیکزاد در ادامه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران ذره‌ای در تنبیه این جرثومه‌های فساد تردید و تعلل ندارد، بیان کرد: هر کسی که همکار و شریک این جنایت‌ها باشد، خاک و سرزمین و امکانات خود را در اختیار امریکا قرار دهد، به میزان مشارکت خود تنبیه خواهد شد. هر جنایتی از این قبیل جز به متحد شدن ملت بزرگ ایران و وحدت کلمه آنها در مقاومت در برابر دشمن منجر نخواهد شد و همه ملت ایران یک‌صدا، یک شعار را قوی‌تر و مصمم‌تر سر خواهند داد و آن شعار «مرگ بر امریکا» است. 
پس از پایان نطق پیش از دستور علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شعار «مرگ بر امریکا» سردادند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تنگه هرمز ، جنگ ، مجلس
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