ایران صدرنشین کشف گاز جهان شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به کشف میدان گازی «تخته» در جنوب استان فارس و میدان «پازن» گفت: کشف تجمیعی ۱۷.۵ تریلیون فوت مکعب گاز در این دو میدان، از سال ۲۰۲۵ تاکنون بیشترین حجم گاز کشف‌شده در جهان بوده است؛ بنابراین شرکت ملی نفت ایران در این بازه زمانی رتبه نخست کشف گاز جهان را کسب کرده است.

جوان آنلاین: از وزارت نفت، حمید بورد با اعلام این خبر اظهار داشت: عملیات اجرایی حفاری میدان گازی تخته که به کشف ۷۵۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز درجا و ۵۵۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز قابل استحصال منجر شد، در میانه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان در جریان بود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: با این حال، نه‌تنها فعالیت صنعت نفت در این ایام متوقف نشد، بلکه در حوزه اکتشاف نیز با تداوم فعالیت‌ها، کشف میادین جدید محقق شد.

بورد اضافه کرد: با توجه به پتانسیل‌های هیدروکربوری مختلف کشور، تصمیم داریم با افزایش دکل‌های اکتشافی و اجرای پروژه‌های لرزه‌نگاری، بخشی از ظرفیت مدیریت اکتشاف را در استان‌های شمال شرق، نواحی شمالی و شمال غرب کشور متمرکز کنیم تا بخشی از ناترازی انرژی با اتکا به ظرفیت منابع جدید مرتفع شود.