ایران صدرنشین کشف گاز جهان شد

جوان آنلاین: از وزارت نفت، حمید بورد با اعلام این خبر اظهار داشت: عملیات اجرایی حفاری میدان گازی تخته که به کشف ۷۵۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز درجا و ۵۵۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز قابل استحصال منجر شد، در میانه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان در جریان بود.
به گزارش ایرنا، وی افزود: با این حال، نهتنها فعالیت صنعت نفت در این ایام متوقف نشد، بلکه در حوزه اکتشاف نیز با تداوم فعالیتها، کشف میادین جدید محقق شد.
بورد اضافه کرد: با توجه به پتانسیلهای هیدروکربوری مختلف کشور، تصمیم داریم با افزایش دکلهای اکتشافی و اجرای پروژههای لرزهنگاری، بخشی از ظرفیت مدیریت اکتشاف را در استانهای شمال شرق، نواحی شمالی و شمال غرب کشور متمرکز کنیم تا بخشی از ناترازی انرژی با اتکا به ظرفیت منابع جدید مرتفع شود.