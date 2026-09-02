نیکزاد در پاسخ به تذکری؛ مجلس ضعیف نشده است

جوان آنلاین: محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، با اشاره به برخی درخواست‌های تحقیق و تفحص که در مجلس مطرح شده است، افزود: سال گذشته درخواست تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق ذخیره راه‌آهن و صندوق فولاد را مطرح کردیم که بیش از یک سال است در کمیسیون تصویب شده، اما هنوز تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش مهر، نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خواهش می‌کنم هیئت رئیسه در حوزه نظارت، چه در روزهای سه‌شنبه و چه در زمان‌های دیگر، این موضوعات را پیگیری کند تا مسائل مربوط به حوزه نظارت به شکل بهتر و بیشتری انجام شود.

صباغیان در ادامه با اشاره به نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی با مجلس اظهار کرد: موضوع دیگری که به وضعیت مجلس مربوط می‌شود این است که شرایط به گونه‌ای شده که دولتی‌ها و کسانی که در حوزه اجرا هستند نیز گاهی به نظرات مجلس توجه نمی‌کنند و ما کم‌کم داریم ضعیف می‌شویم و ضعیف شده‌ایم. خواهش می‌کنم در این زمینه نیز تدبیری اندیشیده شود.

نیکزاد: خودمان نباید بگوییم مجلس ضعیف شده است

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر صباغیان گفت: آقای صباغیان! ما خودمان به خودمان می‌گوییم ضعیف شده‌ایم؛ در حالی که این‌گونه نیست.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: روز گذشته دو مورد تحقیق و تفحص مصوب شد. سؤالات از وزرا نیز به ترتیب نوبت در حال طرح است.

نیکزاد با اشاره به پیگیری موضوعات مختلف در مجلس، اظهار کرد: در موضوع کالابرگ نیز ارکان اقتصادی دولت آمدند و پاسخ دادند. در موضوع گندم نیز مسئولان مربوطه آمدند و اقدامات لازم را انجام دادند.

وی همچنین درباره تأمین گازوئیل گفت: در موضوع گازوئیل نیز بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر، علاوه بر ۲۷ میلیون لیتری که سهم کشاورزان بود، تأمین شد. همچنین ۱۰۰ میلیون لیتر اختصاص داده بودند و دیروز نیز ۵۰ میلیون لیتر دیگر شارژ کردند.

نایب رئیس مجلس در ادامه به پیگیری موضوعات حوزه انرژی و سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در موضوع برق و گاز نیز کمیسیون انرژی در حال برگزاری جلسات با مسئولان مربوطه است. در موضوع سهام عدالت نیز چهار کمیسیون اقتصادی، اصل ۴۴، اصل ۹۰ و اجتماعی در حال فعالیت هستند.

نیکزاد با بیان اینکه مجلس برای پیگیری مطالبات مردم وقت می‌گذارد، خاطرنشان کرد: واقعاً تعجب می‌کنم؛ شاید چون از یکدیگر دور هستیم، این تصور ایجاد شده است، اما ما در مجلس وقت می‌گذاریم و خود را خدمتگزار مردم و ارادتمند نمایندگان می‌دانیم.

نایب رئیس مجلس در ادامه با اشاره به اینکه حضور مسئولان دولتی در مجلس و پاسخگویی آنان بخشی از روند نظارتی است، گفت: اینکه بگویید ما ضعیف شده‌ایم و دستگاه‌ها به مجلس توجه نمی‌کنند، درست نیست؛ آنها نمی‌توانند به مجلس توجه نکنند، اما در برخی موارد تفسیرهای مختلفی وجود دارد.

نیکزاد در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع قیر اظهار کرد: در این موضوع، مسئولان می‌گویند در سال ۱۴۰۵ قیر را به قیمت بورس می‌دهیم، اما ما می‌گوییم قانون برای سال ۱۴۰۴ تصویب شده و باید ۵۰ درصد قیمت بورس، مبنای محاسبه هر تن قیر قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت پرهیز از تضعیف جایگاه مجلس گفت: از این جهت عرض می‌کنم که خودمان به خودمان نگوییم ضعیف شده‌ایم.