تمام اقدامات آمریکا تقلید از شیطان است

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به حملات بامداد گذشته نیروهای آمریکایی به مراکز غیرنظامی و شهادت جمعی از هموطنان در مراسم عروسی در منطقه کوهستک جزیره سیریک، با یادآوری جنایتهای پیشین این کشور در میناب و لامرد، پیامی به زبان انگلیسی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
وی در این پیام با اشاره به سه جنایت اخیر آمریکا علیه غیرنظامیان ایرانی نوشت:
مدرسه میناب: کودکان قتلعام شدند.
سالن ورزشی لامرد: بچهها سلاخی شدند.
عروسی کوهستک: کودکان همراه با خانوادههایشان کشته شدند.
رئیس مجلس در ادامه تأکید کرد: اگر قدرتی مانند شیطان عمل کند، مانند شیطان هدف انتخاب کند و مانند شیطان بکشد، آن قدرت شیطان است. وی افزود: اگر همان قدرت، شیطانِ کوچکتری را که دقیقاً همین کارها را انجام میدهد حمایت و سپر قرار دهد، آنگاه خودش «شیطان بزرگ» است.