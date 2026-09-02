تمام اقدامات آمریکا تقلید از شیطان است

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به حملات بامداد گذشته نیروهای آمریکایی به مراکز غیرنظامی و شهادت جمعی از هموطنان در مراسم عروسی در منطقه کوهستک جزیره سیریک، با یادآوری جنایت‌های پیشین این کشور در میناب و لامرد، پیامی به زبان انگلیسی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

وی در این پیام با اشاره به سه جنایت اخیر آمریکا علیه غیرنظامیان ایرانی نوشت:

مدرسه میناب: کودکان قتل‌عام شدند.

سالن ورزشی لامرد: بچه‌ها سلاخی شدند.

عروسی کوهستک: کودکان همراه با خانواده‌هایشان کشته شدند.

رئیس مجلس در ادامه تأکید کرد: اگر قدرتی مانند شیطان عمل کند، مانند شیطان هدف انتخاب کند و مانند شیطان بکشد، آن قدرت شیطان است. وی افزود: اگر همان قدرت، شیطانِ کوچک‌تری را که دقیقاً همین کارها را انجام می‌دهد حمایت و سپر قرار دهد، آنگاه خودش «شیطان بزرگ» است.