جوان آنلاین: بررسی دادههای سازمان هواشناسی نشان میدهد از ابتدای سال آبی جاری (یکم مهر ۱۴۰۴) تا پایان روز ۹ شهریور ۱۴۰۵، خوزستان با ثبت دمای ۴۹.۴ درجه سانتیگراد در ایستگاه امیدیه آغاجاری، گرمترین نقطه کشور بوده است. در مقابل، ایستگاه لالهزار در استان کرمان با ثبت دمای ۶.۴ درجه سانتیگراد، کمترین دمای کشور را به ثبت رسانده است.
بر اساس دادههای دمایی، میانگین دمای کشور در هفت روز گذشته ۲۹.۲ درجه سانتیگراد بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت این بازه، معادل ۲۷.۴ درجه سانتیگراد، ۱.۸ درجه افزایش داشته است.
همچنین میانگین دمای کشور از ابتدای شهریورماه تاکنون به ۲۹.۳ درجه سانتیگراد رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت این ماه، معادل ۲۷.۶ درجه، افزایش ۱.۳ درجهای را نشان میدهد.
میانگین دمای کشور در فصل جاری نیز ۳۰.۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است؛ این در حالی است که میانگین بلندمدت دمای فصل ۲۹ درجه سانتیگراد بوده و دمای کشور در این بازه ۱.۳ درجه گرمتر از شرایط نرمال بلندمدت بوده است.
از سوی دیگر، میانگین دمای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پایان روز ۹ شهریورماه به ۱۸.۹ درجه سانتیگراد رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۷.۷ درجهای، افزایش ۱.۲ درجهای را نشان میدهد. این آمار بیانگر آن است که با وجود نوسانات کوتاهمدت و تغییرات دما در مقیاس ماهانه و فصلی، روند کلی دمای کشور در سال آبی جاری همچنان بالاتر از میانگین بلندمدت قرار دارد.