زمانبندی شارژ کالابرگ از این پس در تاریخ‌های ۵، ۱۵ و ۲۵ ماه انجام می‌شود.

جوان آنلاین: معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: زمانبندی شارژ کالابرگ از این پس به جای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه، در تاریخ‌های ۵، ۱۵ و ۲۵ ماه انجام می‌شود.

وی شایعه حذف یکی از شارژهای ماهانه را تکذیب کرد و افزود: شارژ ۵ شهریور مربوط به مردادماه بوده و هیچ گروهی حذف نشده است. همه دهک‌های درآمدی در سه نوبت ماهانه، شارژ خود را دریافت خواهند کرد.

پیامک احراز محل سکونت برای زائران کربلا اصلاح شد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: پیامک احراز محل سکونت برای سرپرست‌هایی ارسال شد که تعداد اعضای خانوار یا اقامت آن‌ها مشکوک تشخیص داده شده بود.

وی افزود: در صورت دریافت اشتباهی پیامک، سرپرست خانوار با کد دستوری *۵۰۰*۱۴۶۱# و انتخاب گزینه سوم (تعهد اقامت داخل کشور) اقدام کند.