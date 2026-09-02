قیمت نفت از ۹۵ دلار گذشت

جوان آنلاین: قیمت نفت در معاملات ابتدایی روز چهارشنبه افزایش یافت و روند صعودی روز گذشته خود را تداوم بخشید. این افزایش در پی تشدید نگرانیها درباره اختلال در عرضه، پس از اقدام تجاوز کارانه آمریکا رخ داد و امیدها برای کاهش سریع تنشها در خاورمیانه را کمرنگتر کرد.هر بشکه نفت خام برنت با ۷۵ سنت (معادل ۰.۸ درصد) افزایش، به۹۵.۵۰ دلار رسید. همچنین هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) آمریکا با ۴۴ سنت (معادل ۰.۵ درصد) رشد، ۹۰.۶۶ دلار قیمت خورد. هر دو شاخص نفتی روز سهشنبه بیش از ۴ دلار جهش داشتند که بزرگترین افزایش روزانه برنت از ۲۴ ژوئیه و بزرگترین رشد وست تگزاس از ۲۳ ژوئیه محسوب میشود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که حملات آمریکا، تردد از طریق تنگه هرمز را بیش از پیش محدود خواهد کرد. این تنگه، آبراههای حیاتی است که پیش از درگیریها حدود یکپنجم نفت مصرفی جهان از آن عبور میکرد
تحلیلگران مؤسسه ING در یادداشتی خطاب به مشتریان خود نوشتند: «تحولات روزهای اخیر بار دیگر ریسکهای مرتبط با عرضه نفت در منطقه را به کانون توجه بازگردانده است؛ اگرچه همچنان نفت از تنگه هرمز عبور میکند، اما تشدید تنشها بهوضوح ریسک تردد از این آبراه را افزایش میدهد.
سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد که با موشکهای بالستیک، پایگاه نظامی آمریکا در اردن را هدف قرار داده و اعلام کرد که تلفات سنگینی به نیروهای آمریکایی وارد کرده است. از سوی دیگر، رسانههای دولتی ایران از حمله پهپادی گسترده به پایگاه آمریکا در بحرین، در پاسخ به حملات هوایی آمریکا خبر دادند.
این تبادل آتش جدید، پس از افزایش تنشها در آخر هفته (نخستین تنش از ماه ژوئیه) و متعاقب آن، حملات به دو نفتکش در حال خروج از تنگه هرمز در روز دوشنبه رخ داد که اختلالات بیشتری در عرضه نفت ایجاد کرد و معامله گران را ناچار به یافتن محمولههای جایگزین نمود.
پریانکا ساچدفا، رئیس بخش بینش بازار فیلیپ نوا، گفت: «بازار نفت دیگر صرفاً ریسک وقوع جنگ را قیمتگذاری نمیکند؛ بلکه بهطور فزاینده، هزینههای ناشی از تداوم یک جنگ را نیز در قیمتها منعکس میکند؛ تا زمانی که شواهد روشنی مبنی بر اینکه مذاکرات میتواند به راهحلی پایدار منجر شود و جریان عادی نفت از تنگه هرمز بازگردد، وجود نداشته باشد، احتمالاً حق بیمه ریسک در قیمت نفت بالا باقی خواهد ماند.
در همین حال، در آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است، منابع بازار به نقل از دادههای مؤسسه نفت آمریکا (API) اعلام کردند که ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۲۸ اوت، به میزان ۲.۶ میلیون بشکه کاهش یافته است. همچنین ذخایر فرآوردههای تقطیری (شامل گازوئیل و نفت کوره) نیز ۲۶۵ هزار بشکه افت داشته است با تداوم تنشها به نظر میرسد وضعیت این ذخایر روز به روز کاهش بیشتری پیدا کند.