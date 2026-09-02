سپاه: سامانه هدایت بالون جاسوسی آمریکا در اربیل را منهدم کردیم

سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره ۶ خطاب به مردم مسلمان و شریف کردستان عراق تاکید کرد: زمان پایان سلطه رژیم منفور و وحشی آمریکا فرا رسیده است.

جوان آنلاین: سپاه پاسداران اطلاعیه شماره ۶ خود را خطاب به مردم مسلمان و شریف کردستان عراق صادر کرد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

«بسم الله قاصم الجبارین؛ و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب

مردم مسلمان و شریف کردستان عراق!

ارتش کودک کش آمریکا که تجاوز خود به ایران را با جنایت و کودک کشی در میناب و لامرد و کشتار نزدیک به دویست کودک در این دو نقطه آغاز کرده بود شب گذشته با حمله وحشیانه به مراسم جشن عقد یک زوج پاک و جوان اهل تسنن در شهرستان سیریک با به خاک و خون کشیدن حدود ۷۰ نفر از مردم بی گناه، پرونده نکبت‌بار خود را سیاه‌تر کرد؛ در پی این جنایت تا کنون ۴ نفر از میهمانان این مراسم از جمله یک کودک به شهادت رسیده اند.

در انتقام این خون‌های پاک رزمندگان شجاع نیروی زمینی سپاه با حمله تلفیقی موشکی و پهپادی به پایگاههای آمریکایی در اربیل یک مرکز تعمیراتی و انبارهای تجهیزات فنی ارتش تروریست آمریکا را نابود کرده و سامانه هدایت بالون جاسوسی آمریکا در پایگاه را منهدم کردند. رزمندگان غیور نیروی زمینی همچنین مخازن سوخت این پایگاه را به آتش کشیده و تعدادی از متجاوزان را به هلاکت رساندند.

زمان پایان سلطه رژیم منفور و وحشی آمریکا فرا رسیده است سرزمین فرزندان فاتحان بیت المقدس جای استقرار و آتش افروزی کافران نیست.

اجازه ندهید سرزمین شما مبدا انجام چنین جنایات هولناکی باشد.

این سرزمین پاک باید از لوث وجود نحس اشرار آمریکایی پاکسازی شود با این جنایتهای آشکار حجت بر همگان تمام است.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»