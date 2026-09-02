کد خبر: 1377329
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۷
سیاست » اخبار کلی

سپاه: سامانه هدایت بالون جاسوسی آمریکا در اربیل را منهدم کردیم

66 سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره ۶ خطاب به مردم مسلمان و شریف کردستان عراق تاکید کرد: زمان پایان سلطه رژیم منفور و وحشی آمریکا فرا رسیده است.

جوان آنلاین: سپاه پاسداران اطلاعیه شماره ۶ خود را خطاب به مردم مسلمان و شریف کردستان عراق صادر کرد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

«بسم الله قاصم الجبارین؛ و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب

مردم مسلمان و شریف کردستان عراق!

ارتش کودک کش آمریکا که تجاوز خود به ایران را با جنایت و کودک کشی در میناب و لامرد و کشتار نزدیک به دویست کودک در این دو نقطه آغاز کرده بود شب گذشته با حمله وحشیانه به مراسم جشن عقد یک زوج پاک و جوان اهل تسنن در شهرستان سیریک با به خاک و خون کشیدن حدود ۷۰ نفر از مردم بی گناه، پرونده نکبت‌بار خود را سیاه‌تر کرد؛ در پی این جنایت تا کنون ۴ نفر از میهمانان این مراسم از جمله یک کودک به شهادت رسیده اند.

در انتقام این خون‌های پاک رزمندگان شجاع نیروی زمینی سپاه با حمله تلفیقی موشکی و پهپادی به پایگاههای آمریکایی در اربیل یک مرکز تعمیراتی و انبارهای تجهیزات فنی ارتش تروریست آمریکا را نابود کرده و سامانه هدایت بالون جاسوسی آمریکا در پایگاه را منهدم کردند. رزمندگان غیور نیروی زمینی همچنین مخازن سوخت این پایگاه را به آتش کشیده و تعدادی از متجاوزان را به هلاکت رساندند.

زمان پایان سلطه رژیم منفور و وحشی آمریکا فرا رسیده است سرزمین فرزندان فاتحان بیت المقدس جای استقرار و آتش افروزی کافران نیست.

اجازه ندهید سرزمین شما مبدا انجام چنین جنایات هولناکی باشد.

این سرزمین پاک باید از لوث وجود نحس اشرار آمریکایی پاکسازی شود با این جنایتهای آشکار حجت بر همگان تمام است.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»

برچسب ها: سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ، اربیل ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

لطفاً عذرخواهی نکنید!

دورکاری بانوان کارمند بدون حفظ مزایا شمشیر دولبه است

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

سلول محنت اذان سحرگاهان و آن نور باریک آفتاب

گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار