یک پهپاد آمریکایی در آسمان خمین سرنگون شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u06cc\u06a9 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f MQ\u06f9 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0633\u0631\u0646\u06af\u0648\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.