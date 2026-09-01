جوان آنلاین: دبیر کمیته شیر مدارس وزارت آموزشوپرورش از برنامهریزی برای آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس از مهرماه خبر داد و گفت: این طرح بیش از ۸ میلیون دانشآموز مدارس ابتدایی دولتی را پوشش میدهد و تأمین، کیفیت و توزیع شیر با همکاری دستگاههای مختلف پیگیری خواهد شد.
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، حسین اسداللهی، دبیر کمیته شیر مدارس وزارت آموزش و پرورش، درباره اجرای طرح توزیع شیر رایگان و در خصوص اینکه طرح توزیع شیر مدارس در سال تحصیلی جدید از چه زمانی آغاز میشود و چه تعداد دانشآموز را پوشش خواهد داد، گفت: «تمام تلاش وزارت آموزش و پرورش این است که از مهرماه شاهد توزیع شیر در مدارس باشیم. اجرای این طرح رابطه مستقیمی با توان و تولید صنعت دارد و صنعت نیز باید بتواند نیاز موردنظر را تأمین کند. انشاءالله تمام تلاش ما این است که طرح تغذیه رایگان از مهرماه آغاز شود. تمام دانشآموزان مدارس ابتدایی دولتی تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.»
وی در خصوص اینکه در حال حاضر چند مدرسه مشمول طرح شیر مدارس هستند و چه تعداد دانشآموز شیر دریافت میکنند، گفت: «تمام مدارس دولتی، که چند ده هزار مدرسه هستند، تحت پوشش قرار میگیرند و بیش از ۸ میلیون دانشآموز را شامل میشوند.»
دبیر کمیته شیر مدارس وزارت آموزش و پرورش درباره نوبتهای توزیع شیر برای دانشآموزان خاطرنشان کرد: «تعداد نوبتهای توزیع شیر به میزان تأمین و اجرای طرح بستگی دارد.»
وی همچنین درباره بودجه اختصاصیافته به طرح شیر مدارس در سال جاری گفت: «نزدیک به ۱۵ همت، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان، بودجه برای طرح تغذیه رایگان شیر اختصاص پیدا کرده است. با پیگیریهای وزیر آموزش و پرورش و معاون توسعه منابع وزارتخانه، اعتبار از اردیبهشتماه ابلاغ شده و تخصیص آن نیز متناسب با مصرف انجام میشود؛ یعنی هر مقدار شیر مصرف شود، دولت آن پول را در حساب تأمین و پرداخت میکند.»
اسداللهی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته نزدیک به ۵/۸ همت، یعنی قریب به ۶ هزار میلیارد تومان، اعتبار وجود داشت که از آن، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به دلیل شرایط جنگ امکان تقسیم پیدا کرد، تأکید کرد: «قطعاً تأخیر در تخصیص و تأمین نقدینگی میتواند زمانبندی را دچار مشکل کند. الحمدلله با تدابیری که سازمان برنامه و بودجه و تجربهای که در سازمان وجود دارد، تلاش میکنیم مسیر بهتری را برای تأمین شیر موردنیاز تهیه کنیم.»
وی در خصوص اینکه شیر مورد نیاز مدارس از چه شرکتها و تولیدکنندگانی تأمین میشود، گفت: «شیر مورد نیاز از شرکتها و تولیدکنندگانی تأمین میشود که مورد تأیید سازمان غذا و دارو هستند و در واقع شرکتهای باکیفیت بازار محسوب میشوند. سال گذشته نیز مشارکت داشتند و تقریباً تمام شرکتهایی که تولید شیر استریل دارند، در این طرح به ما کمک کردند.» دبیر کمیته شیر مدارس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه رئیس کمیته شیر مدارس در استان، استاندار است و مدیرکل آموزش و پرورش دبیر این کمیته است، گفت: «استاندار در واقع مسئول تأمین و قیمتگذاری شیر مدرسه است و برابر چارچوبهای سیاستهای آموزش و پرورش، هزینه آن از حساب تأمین به شرکت پرداخت میشود. ارزش و قیمت محصول قطعاً تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد. یکی از چالشهای همواره ما نوسانات شدید بازار بوده است؛ نوساناتی که در بازار فروش و مصرف نیز دیده میشود و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه میکند.»
وی یادآور شد: «اگر محدودیت تولید یا تعهدات دیگر کارخانه وجود داشته باشد، استاندار مسئول تأمین شیر استان است. اولویت اول ما کارخانههای استانی هستند. اگر کارخانه استانی نتواند نیاز را تأمین کند، از استانهای مجاور استفاده میشود.»
اسداللهی با اشاره به اینکه در مسئله نظارت بر کیفیت شیر، چهار نهاد وجود دارد، گفت: «سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو، بهداشت محیط وزارت بهداشت و معاونت بهداشت و سلامت که مراقبان و مربیان سلامت در مدارس زیرمجموعه آن هستند. این چهار گروه بر کیفیت و سلامت شیر نظارت دارند و آن را تأیید میکنند.»
وی در گفتوگو با فارس در خصوص آزمایشهای در نظر گرفته شده برای اطمینان از سلامت شیر مدارس گفت: «برخی آزمایشها پیش از عقد قرارداد انجام میشود که کیفیت تولید کارخانه را مشخص میکند. ما هر پارت تولیدی کارخانه را به آزمایشگاه میفرستیم و سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد کیفیت آن، درصد چربی و نکات دیگر را بررسی میکنند. به عنوان مثال، اگر یک کارخانه ۱۰ میلیون پاکت شیر در اختیار ما قرار دهد، این ۱۰ میلیون پاکت را در ۲۰ پارت تولید میکند؛ یعنی در ۲۰ مرحله تولید میشود. در هر مرحله نیز به صورت رندوم و تصادفی نمونهبرداری انجام میشود و هم سازمان غذا و دارو و هم سازمان استاندارد آن را بررسی میکنند و استانداردها و شاخصهای مربوط را مورد بررسی قرار میدهند.»