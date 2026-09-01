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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
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دبیر تخصصی هنر‌های تجسمی جشنواره «سیمرغ»: 

جشنواره سیمرغ بستری برای توجه جامعه سلامت به امید و تاب‌آوری است 

1 دبیر تخصصی هنر‌های تجسمی جشنواره «سیمرغ» با تأکید بر اهمیت تداوم این رویداد گفت: برگزاری ۱۳ دوره جشنواره سیمرغ در کنار فعالیت‌های تخصصی و دشوار جامعه پزشکی، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند به تقویت امید، نشاط، تاب‌آوری و انسجام در جامعه سلامت کمک کند

جوان آنلاین: دبیر تخصصی هنر‌های تجسمی جشنواره «سیمرغ» با تأکید بر اهمیت تداوم این رویداد گفت: برگزاری ۱۳ دوره جشنواره سیمرغ در کنار فعالیت‌های تخصصی و دشوار جامعه پزشکی، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند به تقویت امید، نشاط، تاب‌آوری و انسجام در جامعه سلامت کمک کند. 
مهران هوشیار، دبیر تخصصی هنر‌های تجسمی سیزدهمین جشنواره فرهنگی و هنری نظام سلامت «سیمرغ»، در نشست خبری این جشنواره اظهار داشت: زمانی که با آمار آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره مواجه شدم، بیش از پیش به اهمیت و گستردگی این رویداد فرهنگی پی بردم. 
وی با اشاره به نقش جامعه سلامت در کشور افزود: شاید واژه «مدافعان سلامت» تعبیر مناسبی برای این قشر ارزشمند و ایثارگر باشد؛ گروهی که در کنار مسئولیت‌های سنگین و تخصصی خود، برای فرهنگ و هنر نیز اهمیت قائل هستند. 
هوشیار با تأکید بر ارزش استمرار جشنواره سیمرغ گفت: تداوم ۱۳ دوره‌ای این جشنواره در شرایطی که مخاطبان اصلی آن در حوزه‌های تخصصی پزشکی و سلامت فعالیت می‌کنند، اتفاقی بسیار ارزشمند است و باید آن را یکی از نقاط قوت مهم جشنواره دانست. 
دبیر تخصصی هنر‌های تجسمی جشنواره سیمرغ با اشاره به انتخاب نام این رویداد بیان داشت: استفاده از واژه «سیمرغ» با اهداف و رویکرد‌های جشنواره تناسبی عمیق دارد. سیمرغ در ادبیات فاخر ایرانی نماد اتحاد، انسجام، امید، تاب‌آوری و خودشناسی است و این مفاهیم با فلسفه شکل‌گیری جشنواره سیمرغ هم‌خوانی دارد. 
وی ادامه داد: فعالان و مدافعان حوزه سلامت در کنار توجه به جسم و جان مردم، نیاز دارند به روح و نیاز‌های معنوی خود نیز توجه داشته باشند و جشنواره سیمرغ بستری فراهم کرده است تا این ارتباط فرهنگی و هنری شکل گرفته و تقویت شود. 
هوشیار با بیان اینکه هنر وظیفه دارد واقعیت‌های زندگی و کاستی‌های جامعه را بازتاب دهد، گفت: هنرمند باید بتواند مسائل و کاستی‌های پیرامونی خود را در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و دیگر ابعاد زندگی شناسایی و در آثار هنری بیان کند. 
وی افزود: این رسالت محدود به یک رشته خاص نیست و می‌تواند در ادبیات، موسیقی، تئاتر، هنر‌های تجسمی و دیگر شاخه‌های هنری نمود پیدا کند. جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند شناسایی مسائل و تلاش برای رفع آنهاست. دبیر تخصصی هنر‌های تجسمی جشنواره سیمرغ، نشاط، امید، تاب‌آوری، اتحاد، همبستگی و رشد و بالندگی را از نیاز‌های مهم جامعه امروز عنوان کرد و گفت: هنر و جامعه فرهنگی وظیفه دارند به این مفاهیم بپردازند و خوشبختانه در اهداف جشنواره سیمرغ نیز توجه ویژه‌ای به این موضوعات شده است. 
وی انتخاب شعار «برای ایران» را نیز نشان‌دهنده همین رویکرد دانست و ابراز داشت: طرح چنین شعاری بیانگر توجه جشنواره به هویت ملی، انسجام اجتماعی و مسئولیت فرهنگی هنرمندان در قبال جامعه است. 
هوشیار در ادامه با اشاره به آمار مشارکت در بخش هنر‌های تجسمی تصریح کرد: یکی از نکات شگفت‌انگیز جشنواره برای بنده، میزان بالای مشارکت جامعه سلامت در بخش‌های تخصصی بود؛ به‌گونه‌ای که تعداد آثار دریافتی از دانشجویان و فعالان حوزه سلامت در برخی بخش‌ها از آثار رسیده در بخش ملی نیز بیشتر است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جشنواره ، پزشک ، فرهنگ
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