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تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۷
ورزش » ساير

رقبای استقلال و تراکتور در لیگ نخبگان آسیا را بشناسید

2 استقلال و تراکتور از ۲۳ شهریور باید در لیگ نخبگان آسیا به میدان بروند و در مرحله لیگ این رقابت‌ها با هشت تیم از امارات، قطر و ازبکستان رو‌به‌رو خواهند شد؛ مجموعه‌ای از تیم‌های پرافتخار و البته چند تیم با سابقه کمتر که در میان آنها نام بازیکنان ایرانی نیز به چشم می‌خورد.

جوان آنلاین: فصل جدید لیگ نخبگان آسیا از ۲۳ شهریور آغاز می‌شود و استقلال و تراکتور، نمایندگان فوتبال ایران در این رقابت‌ها، باید برابر رقبای خود به میدان بروند. العین امارات، السد قطر، شباب الاهلی امارات، نفتچی ازبکستان، الغرافه قطر، الوصل امارات، پاختاکور ازبکستان و الشمال قطر، هشت تیمی هستند که در مسیر آسیایی دو نماینده ایران قرار گرفته‌اند.

العین؛ قهرمان امارات با دو قهرمانی آسیایی

العین یکی از شناخته‌شده‌ترین تیم‌های فوتبال امارات و یکی از پرافتخارترین رقبای استقلال و تراکتور است. ارزش این تیم حدود ۳۴ میلیون یورو برآورد شده است. العین فصل گذشته عملکرد موفقی در لیگ امارات داشت و با کسب ۶۸ امتیاز از ۲۶ مسابقه عنوان قهرمانی را به دست آورد و سهمیه لیگ نخبگان آسیا را کسب کرد.

این تیم سابقه دو قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را دارد و ۱۵ مرتبه نیز قهرمان لیگ امارات شده است. العین همچنین هفت بار جام حذفی امارات را بالای سر برده و از جمله تیم‌هایی است که تجربه زیادی در رقابت‌های آسیایی دارد.

السد؛ پرافتخارترین رقیب؟

السد قطر با ارزش بیش از ۶۳ میلیون یورو از گران‌ترین تیم‌های حاضر در میان رقبای استقلال و تراکتور محسوب می‌شود. السد فصل گذشته در لیگ قطر از ۲۲ مسابقه، ۴۵ امتیاز به دست آورد و عنوان قهرمانی را کسب کرد تا راهی لیگ نخبگان آسیا شود.

این تیم قطری یک مرتبه قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کرده و از نظر افتخارات داخلی نیز شرایط قابل توجهی دارد. السد تاکنون ۱۹ بار قهرمان لیگ قطر و ۱۹ بار قهرمان جام حذفی این کشور شده است.

شباب الاهلی؛ تیمی با چهار بازیکن ایرانی

شباب الاهلی امارات یکی از جذاب‌ترین رقبای استقلال و تراکتور برای فوتبال ایران است؛ نه فقط به دلیل قدرت این تیم، بلکه به خاطر حضور چند بازیکن ایرانی در ترکیب آن. ارزش شباب الاهلی بیش از ۴۸ میلیون یورو برآورد شده و در ترکیب این تیم سعید عزت‌اللهی، رضا غندی‌پور، مرصاد سیفی و سردار آزمون حضور دارند.

شباب الاهلی فصل گذشته با کسب ۵۸ امتیاز از ۲۶ مسابقه در رده دوم لیگ امارات قرار گرفت و به سهمیه لیگ نخبگان آسیا رسید. حضور چهار بازیکن ایرانی در این تیم می‌تواند رویارویی با نمایندگان ایران را به یکی از دیدار‌های قابل توجه مرحله لیگ تبدیل کند.

نفتچی؛ صدرنشین فوتبال ازبکستان

نفتچی ازبکستان اگرچه از نظر ارزش مالی فاصله زیادی با تیم‌هایی مانند السد و شباب الاهلی دارد، اما شرایط ورزشی این تیم نشان می‌دهد نباید آن را دست‌کم گرفت. ارزش نفتچی حدود ۱۲ میلیون و ۸۵۰ هزار یورو برآورد شده است. این تیم در فصل ۲۰۲۵ لیگ ازبکستان با کسب ۶۴ امتیاز از ۳۰ مسابقه قهرمان شد.

نفتچی در فصل جدید نیز شرایط خوبی دارد و پس از انجام ۱۸ مسابقه، ۴۲ امتیاز کسب کرده و در صدر جدول لیگ ازبکستان قرار گرفته است. این تیم تاکنون شش بار قهرمان لیگ ازبکستان شده است.

الغرافه؛ رقیبی با هفت قهرمانی داخلی

الغرافه دیگر نماینده قطر در مسیر استقلال و تراکتور است. این تیم حدود ۱۳ میلیون و ۵۸۰ هزار یورو ارزش دارد. الغرافه فصل گذشته لیگ قطر را با ۳۶ امتیاز از ۲۲ بازی در رده چهارم به پایان رساند و از نظر افتخارات داخلی نیز تیمی باسابقه محسوب می‌شود. الغرافه تاکنون هفت بار قهرمان لیگ قطر شده است.

الوصل؛ سومین تیم اماراتی

الوصل امارات با ارزش بیش از ۴۳ میلیون یورو یکی دیگر از تیم‌های قدرتمند حاضر در لیگ نخبگان آسیاست. این تیم فصل گذشته با کسب ۴۸ امتیاز از ۲۶ مسابقه در جایگاه سوم لیگ امارات قرار گرفت و سهمیه حضور در رقابت‌های آسیایی را به دست آورد.

الوصل سابقه هشت قهرمانی در لیگ امارات و سه قهرمانی در جام حذفی این کشور را دارد و از تیم‌های ریشه‌دار فوتبال امارات محسوب می‌شود.

پاختاکور؛ رقیبی آشنا برای فوتبال ایران

پاختاکور ازبکستان با ارزش حدود ۱۲ میلیون و ۲۸۰ هزار یورو یکی دیگر از رقبای استقلال و تراکتور است. این تیم در فصل جاری لیگ ازبکستان عملکرد خوبی داشته و با کسب ۳۸ امتیاز از ۱۷ مسابقه در رده دوم جدول قرار دارد. پاختاکور فصل گذشته نیز با کسب ۶۰ امتیاز از ۳۰ بازی نایب‌قهرمان لیگ ازبکستان شد و سهمیه حضور در مرحله پلی‌آف لیگ نخبگان را به دست آورد.

پاختاکور در مرحله پلی‌آف با عبور از الحسین اردن راهی لیگ نخبگان شد. نکته جالب درباره این تیم برای فوتبال ایران، حضور مرتضی پورعلی‌گنجی است. مدافع فصل گذشته پرسپولیس به تازگی به پاختاکور پیوسته و حالا باید در رقابت‌های آسیایی مقابل نمایندگان کشورش قرار بگیرد.

الشمال؛ کم‌سابقه، اما موفق

الشمال قطر با ارزش حدود ۱۷ میلیون و ۳۸۰ هزار یورو از دیگر رقبای استقلال و تراکتور است. این تیم فصل گذشته با کسب ۴۰ امتیاز از ۲۲ مسابقه در رده دوم لیگ قطر قرار گرفت و سهمیه حضور در لیگ نخبگان آسیا را به دست آورد. الشمال سابقه‌ای متفاوت با دیگر رقبای دو نماینده ایران دارد و در فصل ۲۰۲۰-۲۱ موفق شد به لیگ دسته اول قطر صعود کند.

برچسب ها: تیم استقلال ، تیم تراکتور ، لیگ نخبگان آسیا
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