جوان آنلاین: بررسی جدیدترین خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد طی روزهای پایانی هفته، شرایط جوی متفاوتی در مناطق مختلف کشور حاکم خواهد بود؛ بهطوریکه در شمال و شمالشرق کشور بارشهای رگباری و احتمال سیلاب پیشبینی شده و جنوب و جنوبغرب همچنان با گرمای شدید مواجه خواهند بود.
بر این اساس در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی ناپایداریهای جوی، احتمال وقوع سیلابهای ناگهانی را افزایش دادهاند.
در مازندران و گلستان فعالیت بارشی از امروز آغاز شده و با تقویت جریانات مرطوب شمالی در روز جمعه، بر شدت ناپایداریها افزوده میشود. در گلستان همچنین نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانهها هشدار داده شده است. با ادامه فعالیت سامانه، دامنه بارشها به خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز میرسد و احتمال وقوع رگبارهای شدید، رعدوبرق و روانآب در مناطق مستعد وجود دارد.
با توجه به ماهیت رگباری بارشهای تابستانه، احتمال وقوع سیلاب ناگهانی در مسیلها و رودخانههای فصلی وجود دارد و از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها و صعود به ارتفاعات در زمان فعالیت سامانه باید پرهیز شود.
این در حالی است که در جنوب و جنوبغرب کشور همچنان تحت تأثیر هوای بسیار گرم قرار دارند. دمای هوا در برخی مناطق خوزستان به ۴۶ درجه سانتیگراد میرسد. بیشینه دمای امروز تهران نیز به ۳۹ درجه خواهد رسید.