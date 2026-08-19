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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۳
جامعه » اخبار كلی
زاکانی:

از حق و حقوق شهر کوتاه نمی‌آییم/ به دنبال عرضه مسکن ارزان هستیم

1 نشست مشترک شهردار تهران با معاون شهرسازی و معماری و مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با موضوع بررسی وضعیت احداث مدارس، پروژه‌های زیرسطحی، حوزه مسکن و ۲۲ محله الگو، مترو و اتصال تهران به حوزه بلافصل برگزار شد.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این نشست با تأکید بر ایجاد ظرفیت مسکن در بافت فرسوده پایتخت، اظهار کرد: این اقدام با احداث شهرک الگو، اجاره‌داری حرفه‌ای و مسکن اجتماعی و همچنین ارتقای کیفیت سرانه‌ها و ایمنی نوسازی محقق خواهد شد.

در مورد حق و حقوق شهر کوتاه نمی‌آییم

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان نباید در مورد حق و حقوق شهر کوتاه آمد، تصریح کرد: ۵۵ درصد شامل حق تفکیک و شوارع با شهرداری و ۴۵ درصد با سازنده‌هاست.

زاکانی با اشاره به پیش‌بینی ۲۲ محله الگو در محدوده شهر، یادآور شد: این محلات شامل سه دسته مختلف می‌شود.

سازمان نوسازی به دنبال سود در پروژه‌های مسکن نیست

علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز در این نشست با بیان اینکه طرح‌های کوچک‌مقیاس را دنبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: این طرح‌ها در مقیاس کوچک‌تر و با محوریت شهرداری مناطق دنبال می‌شوند. پروژه باغ آذری و مقدم نیز با ماست.

وی با اعلام اینکه مسئله اصلی برای ما وضعیت تأمین مصالح در کشور است، گفت: سازمان نوسازی به دنبال سود در پروژه‌های مسکن نیست و اگر بتواند مسکن را به قیمت تمام شده در اختیار شهروندان قرار دهد، به موفقیت رسیده است.

پیش‌بینی پروژه زیرسطحی از میدان ولیعصر (عج) تا میدان هفت تیر

کمالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از میدان ولیعصر تا میدان هفت تیر پروژه زیرسطحی پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: با توجه به وجود راسته‌های مختلف، پروژه زیرسطحی با محوریت عابرین پیاده در خیابان کریمخان زند در نظر گرفته شده است. طول این محور هزار و ۷۰۰ متر و عرض آن ۴۰ متر است.

وی ادامه داد: ما در این محدوده با مسائلی همچون تراکم حرکت، کمبود فضای عمومی، گسست پیاده و ظرفیت استفاده نشده ایستگاه‌های مترو روبه‌رو هستیم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به اهداف اجرای این طرح، تصریح کرد: حفظ حرکت خودرو، ارتقای پیاده‌رو و نوار سبز این خیابان، همچنین ارتقای کیفیت شهری و تقویت فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی از جمله اهداف ما در این طرح به شمار می‌رود.

الگوی معماری در فضای زیرسطحی کریمخان برگرفته از معماری ایستگاه مریم مقدس؛ در صورت تأیید 

کمالی‌زاده به الگوگیری از سنگاپور، پاریس و اوساکا برای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: الگوی معماری ما در فضای زیرسطحی برگرفته از الگوی معماری ایستگاه مریم مقدس است که در صورت تأیید نهایی اجرا می‌شود.

کمالی‌زاده در بخش دیگری از این جلسه درباره طرح سازمان نوسازی برای نوسازی مدارس پایتخت، اعلام کرد: طرح‌های مناقصه برای تعدادی از این مدارس آماده شده و با تجهیز پیمانکاران در شهریور ماه، اقدامات را با قدرت آغاز خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به وضعیت پروژه‌های مسکن در قالب ۱۹ هزار و ۳۱۶ واحد، گفت: تعدادی از این پروژه‌ها در حال ساخت و تعدادی دیگر نیز در حال پیگیری برای انعقاد قرارداد یا رفع موانع اجرایی هستند.

به دنبال سوداگری در عرصه مسکن نیستیم به دنبال عرضه مسکن ارزانیم

شهردار تهران نیز تأکید کرد: باید جزئیات پروژه‌های بزرگ، نحوه اجرای آنها، تضمین منافع شهر و تضمین اجرای پروژه‌ها مشخص شود. ما باید مسکن را به سمت ارزان‌سازی سوق دهیم. ما به دنبال سوداگری در عرصه مسکن نیستیم و می‌خواهیم مسکن ارزان عرضه شود.

وی افزود: قدرالسهم مناطق و سازمان نوسازی در اجرای محلات الگو و خروجی آن برای شهر باید مشخص باشد. از طرفی باید ببینیم این طرح‌ها تا چه اندازه خدمات اجتماعی و ایجاد اهرم برای سایر پروژه‌های شهری را مدیریت می‌کنند.

بر اساس گزارش سایت شهر، زاکانی با تأکید بر اینکه نحوه بازآفرینی در محلاتی که افراد در آن ساکن هستند، باید مشخص شود، اظهار کرد: باید پس از مشخص شدن وضعیت پروژه‌ها، مسئول پروژه برای هر یک تعیین شود. مدل اجرا باید مورد توجه قرار بگیرد تا پیش زمینه‌ای در این زمینه داشته باشیم.

برچسب ها: علیرضا زاکانی ، شهرداری تهران ، مسکن
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