کد خبر: 1374838
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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۰
سیاست » اخبار کلی
قالیباف:

نیرو‌های آمریکایی به دنبال خروج آبرومندانه از منطقه هستند

55 رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نیرو‌های آمریکایی به دنبال برنامه خروج آبرومندانه از منطقه هستند و رژیم صهیونیستی دیگر آینده‌ای در منطقه ما ندارد.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه) طی نشست خبری در محل شهادت سردار سلیمانی در عراق، اظهار کرد: من از اینجا یعنی محل ترور و شهادت دو ابرمرد تاریخ دو کشور ایران و عراق، سفرم را آغاز می کنم. این نقطه نمادی مهمی در تاریخ منطقه و نشانه ای اشتراکات دو ملت است، جایی که خون ۲ قهرمان از ایران و عراق در کنار هم ریخته شد.

وی ادامه داد: اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است. اینجا جایی است که دولت تروریست آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل، زمانی که دید نمی تواند جلوی تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد، دو تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد. البته آنها افرادی بودند که عراق و ایران و کل منطقه را از شرارت های داعش نجات دادند، داعشی که به اعتراف رئیس جمهور فعلی آمریکا، دست ساز دولت ایالات متحده بود. اما آیا این ترور، جلوی قدرت و نفوذ مقاومت را گرفت؟ کافی است نگاهی به وضعیت منطقه بیاندازید تا مشخص شود چه کسی در حال پیروزی است؟

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همگان در جنگ رمضان، قدرت مقاومت ایران را درک کردند. مقاومت در عراق هم یکی از عناصر قدرت این کشور است. با گذشت سالها، گفتمان مقاومت از مرزهای ایران و عراق و منطقه فراتر رفته و جهانی شده است. امروز واقعیت کثیف صهیونیست ها برای ملت های جهان آشکار شده و اسرائیل به عنوان دشمن بشریت شناخته می شود.

پس از جنگ رمضان ما شاهد تحول در نظم امنیتی منطقه هستیم

قالیباف ادامه داد: پس از جنگ رمضان ما شاهد تحول در نظم امنیتی منطقه هستیم. در نظم جدید منطقه، دخالت بیگانگان و بازیگران فرامنطقه ای در معادلات منطقه به سرعت در حال کاهش است. نیروهای آمریکایی دنبال برنامه خروج آبرومندانه از منطقه هستند و رژیم صهیونیستی دیگر آینده ای در منطقه ما ندارد و خیال بحر تا نحر را، حتی در رویاهایش نیز نخواهد دید.

وی ادامه داد: من در این مکان خطاب به این دو شهید عرض می کنم: ابومهدی و حاج قاسم عزیز! ببینید ثمره مجاهدت و خون پربرکت‌تان را. بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق، تا به نتیجه رساندن ارمان‌های شما از پانخواهیم نشست و آماده ایم جان و مال و آبروی خود را فدای این مسیر مقدس کنیم.

کشورهای اسلامی منطقه باید به دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند

رئیس مجلس اظهار کرد: سفر امروز ما به عراق هم، در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری های بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی است. من در بحبوحه جنگ نیز چندین بار به صورت علنی تصریح کردم که کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری های اقتصادی پایدار شود و جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است.

وی ادامه داد: روشن است نزدیکی های فرهنگی و مذهبی بین دو ملت ایران و عراق، فرصتی متمایز برای پیگیری این مسئله را ایجاد می کند که می‌بایست سفر به بغداد را اولویت قرار می دادیم.

قالیباف گفت: من در این سفر با مسئولان دولت و مجلس عراق، چهره های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دیدار و گفتگو خواهم داشت. همچنین به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در مراسم اربعین تدفین امام شهید انقلاب اسلامی ایران شرکت خواهم کرد و پیام تشکر ایشان و مردم ایران را از تشییع باشکوه این مرجع تقلید بزرگ جهان تشیع به ملت و مسئولان عراق ابلاغ خواهم کرد.

وی تاکید کرد: پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی، ریشه دار و ناگسستنی است. همسایگی ما بر پایه برادری، محبت به اهل بیت (ع)، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده و این گذشته درس‌آموز، راهنمای آینده خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله در این سفر گام های بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک و رفاه دو ملت برخواهیم داشت. قوت ما در برادری ما است؛ اخوتنا قوتنا.

برچسب ها: قالیباف ، مجلس ، عراق
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