نوبت حل مسائل

خیابان، محل میتینگ‌های انتخاباتی نیست بلکه میدان‌های اتحاد مقدسی است که باید هسته سخت ۹۰ میلیونی را در خود جای دهد. تنگه‌هرمز قبل از رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه‌شده، رفع تحریم نفت و پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها باز نخواهد شد. کاهش مصرف بنزین باید با بیشترین عدالت و کمترین نارضایتی انجام شود. هر فرد یا دستگاهی که با گفتار، رفتار یا تصمیمات خود، موجب نارضایتی مردم شود خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کند. رسانه ملی تاکنون در جنگ شناختی موفقیت‌های لازم را نداشته است

جوان آنلاین: رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه جنگ و مقابله با تهدیدات خارجی، مسئله‌ای فراتر از رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی است، خواستار حفظ «اتحاد مقدس» و انسجام ملی در برابر راهبرد‌های دشمن شد و تصریح کرد در شرایطی که دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی و دیپلماسی، به دنبال فشار اقتصادی، ایجاد نارضایتی و شکاف اجتماعی است، تبدیل مسائل ملی به عرصه منازعات سیاسی می‌تواند مستقیماً به تضعیف جبهه داخلی و تقویت محاسبات دشمن منجر شود.

به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی دیروز مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، در نطق پیش از دستور گفت: دشمن جنایتکار و تروریست و فاسد امریکایی- صهیونی، مطابق خوی استکباری خود به دلیل خطای محاسباتی با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی به ایران عزیزمان حمله کرد، اما مردمی که به برکت راهنمایی‌های چهل‌وهشت‌ساله امامین انقلاب با عنایت الهی مبعوث شده‌اند، منسجم، یکپارچه و شجاعانه مقابل این جنایت بشری ایستادند و نیرو‌های جان‌برکف نظامی با طراحی عملیاتی هوشمندانه، تحت هدایت و رهبری فرماندهی معظم کل قوا، چنان تو دهنی به دشمن تا دندان مسلح زدند که همه دنیا به پیروزی ایران عزیز و مستقل اعتراف کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با هم‌افزایی میدان مبارزه دیپلماسی و نظامی و با حمایت و پشتیبانی مردم مبعوث شده و هدایت‌های رهبری معظم انقلاب، این عظمت، بزرگی و پیروزی بزرگ مردم ایران تبدیل به سند شکست امریکا در حوزه حقوقی و سیاسی تحت عنوان یادداشت تفاهم اسلام‌آباد شد که باعث خوشحالی دوستان ایران اسلامی در دنیا و عصبانیت دشمنان گردید.

هرمز باز نمی‌شود، مگر با اجرای تعهدات امریکا

قالیباف افزود: همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودیم، دشمنی که از سر استیصال تفاهم‌نامه پایان جنگ را پذیرفته بود، خیلی زود بر تعهدات خود پشت پا زد تا بتواند شکست سنگین سیاسی خود را در عمل جبران کند؛ لذا زمان آن رسید که میدان نظامی مجدد در کنار میدان دیپلماسی قرار گیرد و پاسخ عملی به نقض عهد دشمن دهد و به دشمنان نشان دهد که ملت ایران با وحدت، شجاعت و عقلانیت در راستای گرفتن حقوق خود، ذره‌ای تردید به خود راه نمی‌دهد. امروز نیز بر اساس تکلیف، تحقق شروط و تدابیری که رهبر معظم انقلاب تعیین کرده‌اند، با به‌کارگیری قدرت منطق و استفاده از منطق قدرت و با هماهنگی میدان دیپلماسی و میدان نظامی، تلاش می‌کنیم که امریکای متوهم را مجبور به پرداخت حقوق ملت ایران کنیم و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات امریکا در تفاهم‌نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه‌شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم‌نامه امریکا به آن متعهد شده است، اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به‌دست‌آمده از تفاهم‌نامه در رفع محاصره و آتش‌بس، کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دست‌درازی دشمن، شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.

تضعیف انسجام ملی، بازی در زمین دشمن

قالیباف افزود: پیش از این نیز در فایل صوتی دوم خدمت مردم عزیز ایران توضیح داده بودم که دشمن در طراحی جدید خود به دنبال فشار اقتصادی و از بین بردن انسجام کشور است و امروز مسئولان دولت امریکا به صراحت بر این نقشه خود تصریح می‌کنند. آنها می‌خواهند با ایجاد نارضایتی و ایجاد شکاف داخل جامعه ایرانی، برنده بازی باشند که تا اینجا در میدان‌های نظامی و دیپلماسی به وضوح، باخته‌اند. بر این اساس هر فرد یا دستگاهی که با گفتار، رفتار یا تصمیمات خود، باعث نارضایتی مردم شود یا انسجام ملی کشور را تضعیف کند، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کند.

رئیس مجلس این را هم گفت که مهم‌ترین وظیفه‌ای که ما مسئولان کشور خصوصاً مدیران اجرایی دولت بر عهده داریم این است که وسط میدان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشیم و ضمن پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، فشار‌های ناشی از جنگ را به حداقل ممکن برسانیم. در این خصوص اقداماتی که باعث نارضایتی عمومی می‌شود، باید برای همه مدیران ملی و منطقه‌ای و بخشی ممنوع اعلام شود. در این دوران، مجلس شورای اسلامی نیز فعالانه در صحنه خدمت حضور داشت و علاوه بر حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، با برگزاری جلسات نظارتی و رسمی صحن مجلس به صورت مجازی و چند صد جلسه کمیسیون‌های تخصصی به صورت حضوری، فرایند‌های نظارتی و تقنینی را برای حل مسائل مردم با جدیت پیگیری کرد و همین‌جا نیز مجدداً آمادگی خود را برای کمک به دولت در زمینه حل مسائل اقتصادی اعلام می‌کند.

ضرورت تغییر شیوه استفاده از کالابرگ یا افزایش اعتبار آن

رئیس قوه مقننه ادامه داد: از ضرورت‌های جدی که باید هرچه زودتر اجرایی شود، تغییر شیوه استفاده از کالابرگ یا افزایش اعتبار آن است که قدرت خرید مردم را بالا می‌برد و آرامشی برای معیشت هم‌وطنان عزیز ایجاد می‌کند و گام مؤثری برای مقابله با فشار‌های اقتصادی دشمن و برطرف‌کردن موقت برخی از ناکارآمدی‌های مدیریتی محسوب می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که بر اساس اطلاعات پیدا و پنهان، دشمن مترصد فرصت برای ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیات‌های نظامی مانند ترور و اقدامات تجزیه‌طلبانه است که با جنگ شناختی تکمیل می‌شود. در راستای عملیاتی ساختن این توطئه، دشمن برای سوءاستفاده از اقدامات دولت جهت کاهش مصرف بنزین برنامه‌ریزی کرده است؛ لذا ضروری است حل مشکل کمبود بنزین با برنامه‌ریزی جامع و بسیار هوشمند انجام شود.

قالیباف تصریح کرد: باید توجه کنیم که اگر در گذشته کاهش مصرف بنزین ضرورتی اقتصادی بود، امروز دیگر امری اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان با حرف‌های کلی و به ظاهر جذاب و طرح‌های غیراجرایی، تصمیم‌گیری درباره آن را به تعویق انداخت، اما افزایش قیمت بنزین توسط دولت، آن تدبیر حساب‌شده نیست. کاهش مصرف بنزین باید با شیوه‌هایی صورت گیرد که بیشترین عدالت و کمترین نارضایتی را در مردم ایجاد کند و با اقناع افکارعمومی، فرصت سوءاستفاده را از دشمن بگیرد. اگر با برنامه‌ریزی دقیق و همراهی ملی بتوانیم چالش بنزین را حل کنیم، تأثیر غیرقابل‌انکاری بر ناامیدی دشمن در توطئه جدیدش خواهیم گذاشت و دشمن به این جمع‌بندی خواهد رسید که راهی ندارد جز اینکه حقوق ملت ایران را بپذیرد و به فضل الهی و با برنامه‌ریزی دولت محترم و هوشمندی مردم شریف همین اتفاق هم خواهد افتاد.

قالیباف افزود: به‌صورت خاص از همه نمایندگان ارجمند و کارشناسان و فعالان رسانه‌ای می‌خواهم چه در پیشنهاد راهکار‌های عملیاتی هنگام تصمیم‌سازی و چه در اجرایی شدن همراه با اجماع هر راهکاری که بعد از همه بررسی‌ها نهایی شد، با دولت محترم همدلی و هماهنگی لازم را داشته باشند. طبیعی است که لازم است دولت بیش از هر زمان دیگر به شنیدن و ترتیب اثر دادن به نظرات کارشناسان و منتقدان اهمیت دهد. از مردم عزیز و گران‌قدر نیز تقاضا می‌کنم همچون گذشته وحدت و انسجام خود و جامعه را حول ولی‌فقیه جامعه حفظ کنند که هرگونه تنازع و اختلاف باعث ضعف داخلی و امیدواری دشمنان خارجی می‌شود.

خیابان، میتینگ انتخاباتی نیست؛ میدان اتحاد مقدس است

رئیس مجلس ادامه داد: فعالان سیاسی و رسانه‌ای از همه طیف‌ها نیز باید توجه داشته باشند که امر ملی جنگ، صحنه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نیست. اتحاد مقدس اسم رمز پیروزی نهایی بر دشمن غدار است و برای مقابله با دشمن نیاز به هسته سخت ۹۰ میلیونی داریم. باید به روز‌های جنگ ۴۰ روزه برگردیم که مردم یکپارچه با سلایق مختلف سیاسی و با تفاوت‌های اجتماعی پای‌کار ایران اسلامی بودند. وی تأکید کرد: بنده گلایه‌های اقتصادی مردم را به حق می‌دانم و برای همه انتقاد‌های سیاسی و اجتماعی آنها احترام قائلم، ولی این ایام زمانی است که باید شب‌های پرشور میادین بار دیگر برای دشمن خودنمایی کند. تریبون‌داران و صحنه‌گردانان نیز باید امر رهبری مبنی بر صیانت از وحدت، و پرهیز از تفرقه و تنازع و اختلاف سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی را از اصولی‌ترین محور‌های عمل خود قرار دهند تا باعث طرد مردم با سلیقه‌های دیگر نشوند. خیابان، محل میتینگ‌های انتخاباتی نیست بلکه میدان‌های اتحاد مقدسی است که باید هسته سخت ۹۰ میلیونی را در خود جای دهد.

رئیس قوه مقننه گفت: در توطئه جدید دشمن، جنگ شناختی کلیدی‌ترین نقش را بازی می‌کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متأسفانه تاکنون موفقیت‌های لازم را در این زمینه نداشته است. تبیین ناکارآمدی‌های ساختاری، رویکردی و عملکردی صداوسیما فرصتی مبسوط می‌طلبد، اما در این مجال می‌توان بر این نکته تأکید کرد که رسانه ملی باید به کانون انسجام‌بخشی و امیدآفرینی برای ۹۰میلیون ایرانی وطن‌دوست با سلیقه‌های مختلف سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی تبدیل شود.

وی ادامه داد: در پایان به نمایندگی از منتخبان مردم اعلام می‌کنم که ما از خون قائد شهید و کودکان بی‌گناه میناب و سایر شهیدان دفاع‌مقدس دوم و سوم نمی‌گذریم و تحت هدایت رهبر معظم انقلاب و در برابر ملت ایران متعهد می‌شویم که تمام توان خود را برای احقاق حقوق مردم ایران، رفع تجاوز، تنبیه متجاوز و سربلندی کشور به کار گیریم. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اجازه نخواهیم داد دشمن، وحدت ملی، حضور مردم، تاب‌آوری ملت و انگیزه مسئولان را هدف قرار دهد. ایران، متحد، مقتدر و هوشیار است و با توکل بر خداوند متعال، هدایت رهبری معظم، اراده ملت و هماهنگی و هم‌افزایی میدان‌های نظامی و دیپلماسی و خدمت، از این آزمون تاریخی سربلند بیرون خواهد آمد و نصرت الهی به‌طور حتم برای این مردم مجاهد محقق خواهد شد.