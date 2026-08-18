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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۵
ورزش » ساير

ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان؛ تارتار با یک تغییر به دنبال دومین پیروزی

1 تیم فوتبال پرسپولیس در چهارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مقابل استقلال خوزستان قرار می‌گیرد.

جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال خوزستان در چهارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال فردا چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، دو تیم فصل را متفاوت آغاز کردند، شاگردان مهدی تارتار موفق شدند شمس‌آذر را با نتیجه ۲ بر صفر در قزوین مغلوب کنند و در مقابل استقلال خوزستان در خانه با ۲ گل مقابل آلومینیوم اراک شکست خورد. با این حال، اگر قرار باشد فقط از روی جدول ابتدایی فصل درباره این مسابقه قضاوت کنیم، احتمالاً بخشی از واقعیت را از دست خواهیم داد. استقلال خوزستان طی دو فصل اخیر چند بار برای پرسپولیس دردسرساز شده و سابقه نشان می‌دهد که این مسابقه برای سرخ‌پوشان همیشه به سادگی یک بازی برابر تیم پایین‌تر جدول نبوده است.

در آخرین تقابل دو تیم که فصل گذشته و در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، پرسپولیس با نتیجه سه بر صفر استقلال خوزستان را در همین ورزشگاه شکست داد. اما قبل از آن، شرایط متفاوت بود. در فروردین ۱۴۰۴ دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند و پیش از آن نیز استقلال خوزستان در آبان ۱۴۰۳ موفق شد پرسپولیس را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد؛ بنابراین در سه تقابل اخیر لیگ برتری، پرسپولیس یک برد، یک مساوی و یک شکست مقابل استقلال خوزستان داشته است. حتی تقابل معروف خرداد ۱۴۰۳ هم نشان داد که بازی این دو تیم می‌تواند بسیار جذاب باشد. پرسپولیس در آن مسابقه با نتیجه چهار بر سه به پیروزی رسید.

از نظر آمار کلی تقابل‌ها، برتری تاریخی با پرسپولیس است. مهدی طارمی با چهار گل همچنان به عنوان بهترین گلزن تقابل‌های رو در روی پرسپولیس و استقلال خوزستان است. این نکته جالب است، چون طارمی سال‌هاست از پرسپولیس جدا شده، اما رکوردش در این تقابل همچنان پابرجاست.

مهدی تارتار برای این دیدار تنها یک تغییر نسبت به بازی قبل انجام می‌دهد و سرخ‌پوشان را با آرایش ۱-۳-۲-۴ روانه میدان می‌کند. همانند بازی قبل پیام نیازمند که نمایش قابل قبولی نیز در چهارچوب دروازه این تیم داشت یک‌بار دیگر مسئولیت حفاظت از قفس توری سرخ‌پوشان را بر عهده دارد و به دنبال دبل کلین‌شیت متوالی در این فصل است. محممدحسین کنعانی‌زادگان نیز در کنار زوج جدید خود یعنی محمدمهدی زارع عملکرد خوبی در خط دفاعی داشتند در کنار ابوالفضل جلالی و مجید عیدی خط دفاعی پرسپولیس را تکمیل می‌کنند.

پوریا پورعلی و محمد خدابنده‌لو زوج خط میانی پرسپولیس را تشکیل می‌دهند، عملکرد و دوندگی بالا پورعلی مورد توجه هواداران و کارشناسان در بازی اول قرار گرفته بود و خیلی‌ها معتقد بودند که اگر این بازیکن در ادامه فصل نیز همین نمایش را تکرار کند، پرسپولیس می‌تواند امیدوار به کسب برتری باشند. محمدمهدی محبی که در اولین بازی خود با لباس پرسپولیس موفق شد در بازی قبل گل اول این تیم را به ثمر برساند یک‌بار دیگر به عنوان وینگر از جناح راست به میدان می‌رود.

تنها تغییر تارتار نسبت به بازی قبل جابه‌جایی تیوی بیفوما با مهدی تیکدری خواهد بود و این بازیکن در کنار محمد عمری پشت‌سر علی علیپور ۱۱ بازیکن منتخب پرسپولیس را تکمیل می‌کنند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، محمدمهدی زارع، مجید عیدی، ابوالفضل جلالی، محمد خدابنده‌لو، پوریا پورعلی، محمد مهدی محبی، محمد عمری، مهدی تیکدری و علی علیپور.

برچسب ها: تیم پرسپولیس ، استقلال خوزستان ، لیگ برتر
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