وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت تقویت حضور برنامه‌های پرورشی، حمایت از پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی، استفاده از ظرفیت‌های بسیج فرهنگیان و پیشگیری و برخورد قاطع با تخلفات اداری تأکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، در بخش سوم سخنان خود در روز پایانی سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، بر ضرورت تقویت حضور برنامه‌های پرورشی، مشاوره‌ای، ورزشی و تشکل‌های دانش‌آموزی در مدارس، حمایت از پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی، استفاده از ظرفیت‌های بسیج فرهنگیان، مولدسازی و تجاری‌سازی، تقویت فعالیت‌های حقوقی و پیشگیری و برخورد قاطع با تخلفات اداری تأکید کرد.

به گزارش مهر، کاظمی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت میدانی بر مدارس، اظهار کرد: بازدید‌های میدانی باید با هدف بهبود عملکرد مدارس انجام شود و بازرسی نیز باید برنامه‌ای جامع و مبتنی بر اصلاح و ارتقای عملکرد داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های پرورشی، مشاوره‌ای و ورزشی، گفت: برنامه‌های این حوزه‌ها باید به مدرسه بازگردد و مدرسه دوباره به کانون اصلی فعالیت‌های تربیتی تبدیل شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: بخشی از برنامه‌های پرورشی، ورزشی و تشکل‌ها در سال‌های گذشته از مدرسه فاصله گرفته و اکنون باید این روند اصلاح شود.

کاظمی تأکید کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود که هر دانش‌آموز حداقل یک تشکل و یک موقعیت برای نقش‌آفرینی و کنشگری داشته باشد.

هیچ کوتاهی در قبال تشکل‌های دانش‌آموزی پذیرفته نیست

وزیر آموزش و پرورش تشکل‌های دانش‌آموزی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تربیت نسل آینده کشور دانست و گفت: اگر به دنبال تربیت انقلابی و ایجاد موقعیت‌های تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی برای دانش‌آموزان هستیم، بخش مهمی از این مأموریت بر عهده تشکل‌های دانش‌آموزی است.

وی با اشاره به ظرفیت سازمان دانش‌آموزی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و بسیج دانش‌آموزی، تصریح کرد: هیچ کوتاهی از سوی مدیران کل و رؤسای آموزش و پرورش در زمینه تشکل‌های دانش‌آموزی پذیرفته نیست.

کاظمی تأکید کرد: نباید اختلافات شخصی یا نگاه‌های فردی، مانع استفاده از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی شود و مسائل مدیریتی نباید به قیمت فدا شدن مأموریت تربیتی تمام شود.

بسیج فرهنگیان؛ یک ظرفیت بزرگ تربیتی و انقلابی

کاظمی با اشاره به نقش بسیج فرهنگیان در عرصه‌های تربیتی و اجتماعی، گفت: بسیج فرهنگیان یک ظرفیت بزرگ تربیتی و انقلابی است که در مقاطع مختلف در کنار مردم و جامعه معلمی حضور داشته و هم در حوزه تربیت و هم در دفاع از آرمان‌های نظام و انقلاب نقش‌آفرینی کرده است.

وی با اشاره به فعالیت فرهنگیان بسیجی در شرایط دشوار کشور، اظهار کرد: در ایام جنگ و حوادث اخیر، نیرو‌های بسیج فرهنگیان در میدان حضور داشتند و در کنار مردم و مجموعه آموزش و پرورش نقش‌آفرینی کردند.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: آموزش و پرورش باید از ظرفیت بسیج فرهنگیان استفاده کند و اجازه ندهد این ظرفیت در اثر موانع اداری یا مدیریتی بلااستفاده بماند.

کاظمی با اشاره به تجربه مدیریتی خود، گفت: در دوره‌ای که مدیرکل بودم، درخواست کرده بودم مسئولیت پایگاه بسیج اداره کل را بر عهده بگیرم تا از این ظرفیت در مسیر خدمت بیشتر استفاده شود.

پژوهش‌سراها؛ نقطه ثقل جهش علمی کشور

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی، گفت: پژوهش‌سرا‌ها یکی از یادگار‌های ارزشمند دوران مدیریت دکتر فانی و دکتر زرافشان هستند و می‌توانند نقطه ثقل جهش علمی کشور باشند.

کاظمی تأکید کرد: باید همه استعداد‌های برتر، خلاق و علاقه‌مند به فناوری و علوم مختلف، فرصت حضور و فعالیت در پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی را پیدا کنند.

وی یکی از خلأ‌های موجود را کم‌رنگ بودن حضور دانش‌آموزان دوره ابتدایی در پژوهش‌سرا‌ها دانست و خواستار فراهم شدن زمینه حضور این دانش‌آموزان از سنین پایین‌تر شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: باید از دوره ابتدایی زمینه حضور دانش‌آموزان مستعد در پژوهش‌سرا‌ها فراهم شود و این مراکز به محل کشف، پرورش و هدایت استعداد‌های علمی و خلاق تبدیل شوند.

کاظمی همچنین تأکید کرد که از هر حمایتی که در اختیار وزارت آموزش و پرورش باشد برای تقویت پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی دریغ نخواهد کرد.

ظرفیت ستاد همکاری‌های آموزش و پرورش باید فعال‌تر شود

کاظمی در ادامه به ظرفیت ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: این مجموعه می‌تواند در تربیت، تقویت و توانمندسازی نیروی انسانی و همچنین ارتقای هویت ملی و دینی نقش مؤثری ایفا کند.

وی از استان‌ها خواست از ظرفیت‌های این ستاد استفاده بیشتری کنند و برنامه‌های مشترک را در سطح مدارس و استان‌ها به شکل جدی‌تری دنبال کنند.

وزیر آموزش و پرورش، مولدسازی و تجاری‌سازی را دو ظرفیت مهم برای رفع بخشی از مشکلات آموزش و پرورش، به‌ویژه در مناطق، دانست.

کاظمی گفت: این دو حوزه، گنجینه‌های ارزشمندی هستند که تاکنون به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

وی تأکید کرد: یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد مدیریتی استان‌ها، میزان موفقیت آنان در استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی و تجاری‌سازی است.

وزیر آموزش و پرورش خواستار ارائه گزارش دقیق عملکرد استان‌ها در این حوزه شد و افزود: استان‌هایی که در این زمینه عملکرد موفقی دارند، باید تجربه خود را در اختیار سایر استان‌ها قرار دهند تا از ظرفیت‌های موجود به شکل گسترده‌تری استفاده شود.

صیانت از اموال آموزش و پرورش با تقویت اقدامات حقوق

کاظمی با قدردانی از مجموعه حقوقی وزارت آموزش و پرورش، اقدامات انجام‌شده در حوزه حقوقی، مستندسازی املاک و صیانت از اموال و دارایی‌های آموزش و پرورش را ارزشمند دانست.

وی با اشاره به تلاش‌های دفتر حقوقی و حمایت قضایی، گفت: خدمات حقوقی ارائه‌شده به مدیران کل و همکاران آموزش و پرورش و همچنین اقدامات انجام‌شده در حوزه مستندسازی املاک باید تقویت شود.

کاظمی تأکید کرد: ظرفیت‌های حقوقی باید در خدمت حل مسائل استان‌ها و تسریع در تعیین تکلیف املاک و دارایی‌های آموزش و پرورش قرار گیرد.

تخلفات اداری؛ پیشگیری و اصلاح، در کنار برخورد قاطع

وزیر آموزش و پرورش در بخش پایانی سخنان خود به موضوع تخلفات اداری پرداخت و گفت: تخلفات اداری یکی از خطراتی است که باید در نظام تعلیم و تربیت نسبت به آن هوشیار بود

وی تأکید کرد: رویکرد اصلی در برابر تخلفات اداری باید پیشگیری، آگاهی‌بخشی، اصلاح و بهبود عملکرد باشد؛ به‌ویژه در مواردی که تخلف، ناشی از ناآگاهی یا خطای غیرعمدی است.

کاظمی افزود: باید همکاران را نسبت به قوانین و حدود اختیارات خود آگاه کنیم و اجازه ندهیم ناآگاهی از مقررات موجب شکل‌گیری تخلفات شود.

برخورد قاطع با تخلفات مالی و اخلاقی

وزیر آموزش و پرورش در عین حال بر برخورد قاطع با تخلفات عمدی و به‌ویژه تخلفات مالی و اخلاقی تأکید کرد و گفت: در برابر سوءاستفاده مالی نباید هیچ اغماضی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: «تخلف مالی» به معنای سوءاستفاده مالی است و در صورت احراز چنین تخلفی، باید بدون تأخیر برخورد شود.

کاظمی همچنین درباره تخلفات اخلاقی گفت: در این حوزه نیز باید برخورد فوری و قاطع صورت گیرد و اجازه داده نشود رفتار‌های مغایر با شأن معلم و نظام تعلیم و تربیت به سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش آسیب بزند.

وی با تأکید بر اینکه تخلفات غیرعمدی ناشی از فقدان آگاهی باید با رویکرد اصلاحی و مهربانانه بررسی شود، گفت: میان خطای ناشی از ناآگاهی و تخلف عمدی و سوءاستفاده باید تفاوت قائل شد؛ اما در موارد تخلف عمدی، به‌ویژه در حوزه مالی و اخلاقی، مماشات قابل قبول نیست

کاظمی در پایان تأکید کرد: صیانت از سلامت اداری و اخلاقی آموزش و پرورش، حفاظت از سرمایه اجتماعی این دستگاه و اعتماد مردم به نظام تعلیم و تربیت است و مدیران در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند.