کد خبر: 1374623
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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲
اقتصاد » اخبار کلی

ملت ایران در میدان جنگ اقتصادی تسلیم فشار و تهدید نخواهد شد

مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به مواضع اخیر مقامات آمریکایی، تصریح کرد: ملت ایران همان‌گونه که همواره با همبستگی از کشور دفاع کرده، در برابر تهدیدهای اقتصادی نیز هرگز تسلیم نخواهد شد.

جوان آنلاین: سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به مواضع اخیر مقامات آمریکایی، با تأکید بر اینکه مردم و دولت در میدان نبرد اقتصادی دو جبهه جدا نیستند، تصریح کرد: ملت ایران همان‌گونه که همواره با همبستگی از کشور دفاع کرده، در برابر فشارها و تهدیدهای اقتصادی نیز هرگز تسلیم نخواهد شد و پاسخ عملی ایران، ساخت اقتصادی با تحریم‌پذیری کمتر است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، مدنی‌زاده عنوان کرد: وقتی ابزارهای فشار یکی پس از دیگری آزموده شده و نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است، تکرار تهدیدهای اقتصادی با تعابیر بزرگ‌تر، واقعیت میدان را تغییر نمی‌دهد.

وی افزود: مردم ایران با این ادبیات و این لاف‌های تکراری بیگانه نیستند؛ سال‌هاست که هر دور تازه‌ای از فشار، با ادعای «بی‌سابقه بودن» معرفی می‌شود، اما ایران همچنان ایستاده، تجارت می‌کند، تولید می‌کند و برای آینده خود برنامه دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: البته فشار اقتصادی را انکار یا کوچک‌نمایی نمی‌کنیم و وظیفه دولت این است که آثار هرگونه فشار خارجی را با تدبیر، اصلاحات اقتصادی و حمایت از تولید و معیشت مردم به حداقل برساند.

مدنی‌زاده ادامه داد: تفاوت امروز با گذشته این است که اقتصاد ایران بیش از پیش در حال حرکت به سمت قدرت درون‌زا، تنوع شرکای تجاری، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی است.

دولت و مردم در جنگ اقتصادی دو جبهه جدا نیستند

وی با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر فشارها گفت: آمریکا باید بداند همان ملتی که در میدان نبرد و در خیابان با همبستگی و ایستادگی از کشور خود دفاع کرد، در میدان جنگ اقتصادی نیز تسلیم فشار و تهدید نخواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت و مردم در این میدان دو جبهه جدا از یکدیگر نیستند؛ مسئولیت دولت ساختن اقتصادی قوی‌تر و حمایت از زندگی و کسب‌وکار مردم است و سرمایه اصلی این مسیر، اعتماد و همراهی مردم خواهد بود.

مدنی‌زاده تصریح کرد: پاسخ ایران به تهدید اقتصادی، تهدید متقابل لفظی نیست؛ ساختن اقتصادی است که تحریم‌پذیری آن هر روز کمتر شود.

وی افزود: هرچه فشار خارجی بیشتر شود، ضرورت اصلاح اقتصاد، تقویت تولید، توسعه تجارت منطقه‌ای، گسترش مسیرهای مالی و تجاری و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای ما جدی‌تر خواهد شد.

اخلال در تجارت و انرژی بدون هزینه نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: یک واقعیت دیگر نیز نباید فراموش شود؛ تلاش برای اخلال در تجارت و جریان انرژی در یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی جهان، اقدامی بدون هزینه برای اقتصاد جهانی نیست.

وی تأکید کرد: کسانی که از انزوای اقتصادی ایران سخن می‌گویند، باید درباره هزینه سیاست‌های خود برای بازارهای جهانی، تجارت و امنیت انرژی نیز پاسخگو باشند.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: ما آینده اقتصاد ایران را نه در واشنگتن، بلکه در کارخانه‌های ایران، بنگاه‌های ایرانی، ظرفیت جوانان کشور، روابط اقتصادی با همسایگان و شرکای تجاری و اصلاحات اقتصادی در داخل کشور جست‌وجو می‌کنیم.

وی در پایان گفت: ملت ایران از شنیدن تهدیدهای تکراری خسته نشده است و به آنها عادت کرده است. آنچه اهمیت دارد این است که ما نیز به جای گرفتار شدن در جنگ لفظی، با کار و افزایش قدرت اقتصادی کشور نشان دهیم که دوران اثرگذاری این لاف‌ها بر تصمیم و اراده ملت ایران گذشته است.

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، جنگ اقتصادی ، فشار اقتصادی
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