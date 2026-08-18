جوان آنلاین: در بیانیه واحد اطلاعرسانی امنیتی آمده است: در ادامه تلاشهای اطلاعاتی برای تعقیب بقایای تروریسم و بر اساس اطلاعات دقیق دریافتی از مدیریت اطلاعات نظامی، تحرکات عناصر تروریستی در داخل یک مخفیگاه در منطقه «وادی زغیتون» واقع در محدوده فرماندهی عملیات کرکوک، شناسایی شد.
این بیانیه میافزاید: در پی دریافت این اطلاعات و با اشراف و هماهنگی مستقیم واحد هدفگیری در دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح، خلبانان با جنگنده های اف-۱۶ دو حمله هوایی موفق و دقیق به موقعیت شناسایی شده انجام دادند که به انهدام کامل این مخفیگاه و هلاکت تمامی عناصر تروریستی حاضر در آن انجامید.
در بیانیه واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق آمده است: نیروهای مسلح عراق با تمام ردههای اطلاعاتی و رزمی خود به درهم کوبیدن لانههای تروریسم در هر کجا که باشد ادامه می دهند و هیچ نقطه امنی برای تروریستها در خاک عراق وجود نخواهد داشت.
با وجود متلاشی شدن تشکیلات تروریستی داعش در عراق، بقایای زیرزمینی این تشکیلات هر از چند گاهی اقدام به عملیات خرابکارانه میکنند که با مقابله نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای بسیج مردمی عراق رو به رو می شوند.