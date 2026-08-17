کد خبر: 1374521
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی
داریوش مؤدبیان: 

 علی حاتمی به‌خوبی از ظرفیت زبان فارسی در آثارش استفاده می‌کرد 

1 آیین بزرگداشت زنده‌یاد علی حاتمی، فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان برجسته سینمای ایران، با هدف بررسی زندگی، آثار و جایگاه فرهنگی و هنری این هنرمند، در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با همکاری بنیاد رودکی و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری برگزار شد. 

جوان آنلاین: آیین بزرگداشت زنده‌یاد علی حاتمی، فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان برجسته سینمای ایران، با هدف بررسی زندگی، آثار و جایگاه فرهنگی و هنری این هنرمند، در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با همکاری بنیاد رودکی و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری برگزار شد. 
به گزارش جوان، محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، در آیین بزرگداشت زنده‌یاد علی حاتمی با تأکید بر جایگاه ویژه این هنرمند در تاریخ سینمای ایران، اظهار کرد: علی حاتمی نسخه‌ای منحصر‌به‌فرد و تکرارنشدنی است. سینمای ایران بزرگان بسیاری داشته و دارد که هر یک آثار ارزشمندی خلق کرده‌اند، اما حاتمی جایگاه و ویژگی متفاوتی دارد. 
او با اشاره به نسبت آثار علی حاتمی با فرهنگ ایرانی، گفت: حاتمی توانست پیوندی میان سنت و مدرنیته برقرار کند و فرهنگ، ادب و هنر ایرانی را در دوره‌ای که در معرض نوعی تهاجم قرار داشت، در آثار خود حفظ و بازنمایی کند. به همین دلیل، مراجعه به آثار او همچنان می‌تواند فرصتی برای بازنگری در شناخت ما از فرهنگ و هنر این سرزمین باشد. 
شالویی با اشاره به برخی آثار ماندگار علی حاتمی از جمله «حاجی واشنگتن»، «مادر»، «سوته‌دلان»، «هزاردستان» و «کمال‌الملک» افزود: در آثار حاتمی می‌توان تلاش او برای بیرون کشیدن حقیقت از میان توهم و اوهام را دید. او در کنار توجه به اسطوره‌ها، تلاش داشت میان اسطوره و واقعیت نیز پیوند برقرار کند و شخصیت‌های آثارش را به‌گونه‌ای به واقعیت نزدیک کند که بتوانند به اسطوره‌هایی ماندگار تبدیل شوند. 
او همچنین با اشاره به نگاه علی حاتمی به مفهوم مرگ و زندگی، اظهار کرد: حاتمی در یکی از مصاحبه‌های سال‌های پایانی عمر خود گفته بود «مرگ پایان زندگی نیست». این نگاه به زندگی و مرگ، مفهومی است که امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز جامعه ماست و حاتمی تلاش داشت آن را از طریق هنر به مخاطب منتقل کند. 
شالویی در پایان با تأکید بر ماندگاری نام و آثار علی حاتمی خاطرنشان کرد: حاتمی از چهره‌های بزرگ و برجسته فرهنگ و هنر ایران است و با عشق و جان و دل، چراغ هنر را در این سرزمین روشن نگه داشت، بنابراین نام و آثار او باید برای نسل‌های آینده نیز حفظ و معرفی شود. 
داریوش مؤدبیان، نویسنده، مترجم و کارگردان، با اشاره به آغاز فعالیت‌های هنری این هنرمند از تئاتر گفت: حاتمی از سال ۱۳۴۳ در هنرستان هنر‌های دراماتیک در کلاس‌های نمایشنامه‌نویسی حضور یافت و از همان سال‌های نوجوانی نیز تجربه‌هایی در نمایشنامه‌نویسی و تئاتر داشت. او در فاصله سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷ چند نمایشنامه نوشت که به روی صحنه رفتند و خودش نیز در تمرین و اجرای آنها حضور فعالی داشت. 
مؤدبیان دو ویژگی اصلی آثار نمایشی و سینمایی علی حاتمی را «روایت ایرانی» و «زبان» دانست و گفت: نمایشنامه‌های او از نظر ساختاری روایی و متأثر از سنت‌های نمایش ایرانی بودند و حاتمی موسیقی و کلام را نیز در آثارش به یکدیگر پیوند می‌داد؛ ویژگی‌هایی که بعد‌ها به فیلم‌نامه‌ها و فیلم‌های او منتقل شد. 
او با اشاره به لقب «سعدی سینمای ایران» برای حاتمی اظهار کرد: او روایت را به بهترین شکل پیش می‌برد و گاهی تغییر صحنه در آثارش با یک جمله کوتاه اتفاق می‌افتد؛ شیوه‌ای که می‌توان نمونه آن را در حکایت‌های سعدی نیز مشاهده کرد. 
مؤدبیان زبان را از دیگر ارکان مهم آثار حاتمی دانست و افزود: زبان او آهنگین است؛ نثری که به شعر نزدیک می‌شود، اما همچنان در خدمت روایت باقی می‌ماند. حاتمی زبان فارسی و ادبیات کلاسیک را به‌خوبی می‌شناخت و از ظرفیت‌های آن در آثارش استفاده می‌کرد. 
وی ادامه داد: حاتمی زبان را برتر از روایت قرار نمی‌داد و همه‌چیز در آثارش در خدمت روایت بود. به همین دلیل بسیاری از جمله‌های فیلم‌های او میان مردم رواج پیدا کرده و حتی به عبارت‌هایی ماندگار تبدیل شده‌اند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: علی حاتمی ، سینما ، فیلم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

جزئیات گواهی سپرده ارزی ویژه سرمایه‌گذاری اعلام شد

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

مهاجم آلومینیوم سرباز قو‌های سپید شد

هشدار سیلاب و خسارت به کشاورزان در ۱۳ استان

ایران در سوگ شمس الشموس؛ ارادت یک ملت به بارگاه ولایت

هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

تنگه و تقویم جنگ

طلا روی ترمز افزایش قیمت زد

انهدام ۲ هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور

سردار نقدی: رسانه‌های غربی مانع بازتاب دیدگاه‌های ایران می‌شوند

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

بیانیه وزارت خارجه درباره شرارت‌های صهیونیستی علیه فلسطین و سوریه

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

قیمت نفت کاهش یافت

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

کاری بکن آقای وزیر!

امیر شیخ: هر اقدام زمینی دشمن در نطفه خفه می‌شود/ تنگه هرمز با منطق ژئوپلیتیک ایران مدیریت می‌شود

غافلگیری بنزینی ممنوع!

ترامپ از فروش جنگنده‌ها به اروپا برای انتقال احتمالی به اوکراین خبر داد

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

مستقیم حرم عبد‌العظیم

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

یک مقام یمنی: دوران قیمومیت عربستان بر یمن به پایان رسیده است

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

یونیسف درباره وضعیت کودکان در کرانه باختری اشغالی هشدار داد

وزیر خارجه نروژ: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران خلاف قوانین بین‌المللی است

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
بررسی حادثه ساحل رامسر/ آیا واقعا دریا جان جوان‌های آران و بیدگل را گرفت؟
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار