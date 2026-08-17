رسمی؛ قرارداد ۵ ساله ایری با پرسپولیس

جوان آنلاین: دانیال ایری مدافع ملیپوش و جوان فوتبال ایران پس از انجام مذاکرات و پیگیریهای مدیریت باشگاه، در نهایت سرخپوش شد و قرارداد خود را با پرسپولیس به امضا رساند.
این مدافع جوان و کارآمد که سابقه حضور در جام جهانی را در کارنامه دارد، با نظر مستقیم مهدی تارتار به جمع سرخپوشان اضافه شده است. او پیش از این پیراهن تیمهای ملوان بندرانزلی و نساجی مازندران را بر تن داشت و طی هفتههای اخیر با پیشنهاد باشگاههای مطرح لیگ برتری مواجه شد، اما سرانجام پیراهن پرسپولیس را بر تن کرد.
پرسپولیس، این مدافع را با قراردادی ۱+۴ ساله به خدمت گرفت و امیدوار است او بتواند مهرهای کلیدی در خط دفاع باشد.