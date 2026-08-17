وقوع حادثه دریایی در نزدیکی ساحل سومالی

جوان آنلاین: به نقل از شبکه اسکای نیوز، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی از وقوع یک حادثه در مسافت ۴ مایل دریایی نزدیک «ماریو» در ساحل سومالی دریافت کرده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش این سازمان، هشت فرد مسلح یک کشتی تجاری را در نزدیکی سواحل سومالی تصرف کرده‌اند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه منتشر نشده است.

چند روز پیش نیز وزارت دفاع چین اعلام کرد که این کشور اواسط آگوست جاری ناوگان اسکورت ۴۹ نیروی دریایی چین را به خلیج عدن و آب‌های نزدیک سومال جهت اجرای مأموریت حفاظت از کشتی‌ها و تأمین امنیت دریانوردی اعزام می‌کند.

از اواسط ماه آگوست (۲۴ مرداد) ناوگان اسکورت ۴۹ام متشکل از ناوشکن موشک انداز کونمینگ نیروی دریایی چین و ناوچه موشکی یوئه یانگ و کشتی تأمین جامع لووماهو به خلیج عدن و آب‌های سومالی خواهند رفت تا جایگزین ناوگان اسکورت ۴۸ام در مأموریت‌های اسکورت شوند.

نیروی دریایی چین هدف از این ماموریت را دفاع از امنیت دریانوردی اعلام و تاکید کرده است.