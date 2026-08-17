در حالیکه طوفان گرمسیری «لالا» در «هاوایی» سبب خسارت‌های گسترده شده، خشکسالی کم‌سابقه در «آریزونا» و پایین آمدن سطح دو مخزن تامین کننده آب میلیون‌ها آمریکایی، زنگ خطر تشدید بحران‌های اقلیمی را در این کشور به صدا درآورده است.

جوان آنلاین: طوفان گرمسیری لالا همراه با وزش بادهای سهمگین و سیلاب قطعی گسترده برق در ایالت هاوایی آمریکا (در وسط اقیانوس آرام در جنوب غربی کالیفرنیا) را به دنبال داشته است.

براساس اعلام مقامات محلی نزدیک به ۱۶۵ هزار مشترک همچنان در خاموشی بسر می‌برند. همزمان جاش گرین فرماندار هاوایی، در نشست خبری دیروز یکشنبه به وقت محلی از تخریب ۱۰۰ خانه در نتیجه طوفان خبر داد.

بنا بر اعلام مقامات احتمال می‌رود این طوفان ساعت ۸ صبح دوشنبه به وقت محلی از هاوایی خارج شود.

براساس اعلام فرماندار این ایالت، تمام ادارات ایالتی و شهرستانی، مدارس، دادگاه‌ها و دفاتر قضایی امروز دوشنبه تعطیل خواهند بود.

آژانس مدیریت بحران ایالتی در آخرین به‌روز رسانی هشدار داد حتی پس از خروج طوفان از ایالت همچنان احتیاط کنند، «زیرا خطرات مرگبار، از جمله در مناطق دچار سیلاب و خطوط برق سقوط کرده همچنان وجود دارد.»

گرین با اعلام فروریختن یک جاده از قطع دسترسی مردم یک منطقه خبر داد که برق هم ندارند. وی همچنین گفت که به احتمال بسیار زیاد تعداد زیادی رانش زمین در نتیجه بارندگی‌های شدید رخ داده است.

براساس اعلام «مرکز ملی طوفان آمریکا»، طوفان لالا که روز شنبه از نوع درجه ۱ اعلام شد، حدود ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت محلی به «بیگ آیلند» هاوایی رسید.

براساس ویدئوهایی که از بارش باران بدست سی ان ان رسیده است، بیشتر خیابان‌های بیگ آیلند در باران فرو رفته‌اند و این منطقه شاهد بارش حدود ۷۶ سانتی متر باران بوده است.

کاهش کم سابقه سطح دومین مخزن بزرگ آب ایالات متحده

سی ان ان در خبری جداگانه نوشت: سطح آب «دریاچه پاول» به عنوان دومین مخزن بزرگ آب در ایالات متحده که آب و برق میلیون‌ها نفر را در غرب این کشور تامین می‌کند به پایین‌ترین حد خود در سه سال گذشته رسید.

از سیل در هاوایی تا خشکسالی بی‌سابقه در آریزونا؛ آمریکا درگیر تشدید بحران‌های اقلیمی

نمایی از پایین آمدن سطح آب «رودخانه کلرادو»

این رسانه وضعیت جاری را نشانه‌ای از یک بحران نگران کننده در «رودخانه کلرادو» می‌داند که به عنوان شریان تغذیه کننده این دریاچه با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند.

براساس داده‌های «دفتر احیای ایالات متحده» (UBR) که دیروز یکشنبه منتشر شد، سطح آب دومین مخزن آب این کشور در حال حاضر به یک هزار و ۷۲ متر رسیده که رکورد پایین‌ترین سطح آب در آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) را شکست. اکنون سطح آب این مخزن کمتر از ۹ متر با نقطه‌ای فاصله دارد که پس از آن، سد دیگر قادر به تولید برق نخواهد بود.

این رکورد ۹ روز پس از آن ثبت می‌شود که سطح آب «دریاچه مید» به عنوان دریاچه پایین دست این سد به پایین‌ترین سطح خود از زمان اولین پر شدن آن در ۹ دهه پیش رسید.

جک اشمیت مدیر مرکز مطالعات رودخانه کلرادو در دانشگاه ایالتی یوتا گفت: «ما وارد یک قلمروی ناشناخته شده ایم.»

دریاچه‌های مید و پاول که یک مخزن بزرگ آب را تشکیل می‌دهند و دره عمیق «گرند کنیون» آنها را از هم جدا کرده کمی کمتر از ۶۰ درصد از کل آب ذخیره شده در حوضه رودخانه کلرادو را در خود جای داده‌اند. اما کاهش بی‌سابقه این پهنه‌های آبی وسیع که از بیش از ۲۰ سال پیش در حال کاهش است، نشانگر شرایط بی‌سابقه و بحرانی رودخانه کلرادو به عنوان منبع تغذیه آنهاست.

سی ان ان یادآوری می کند: رودخانه کلرادو به عنوان شریان حیاتی جنوب غربی ایالات متحده، از کوه‌های راکی سرچشمه می‌گیرد و از ذوب برف‌ها تغذیه کرده و و در خلیج کالیفرنیا به مکزیک سرازیر می‌شود. این رودخانه تامین آب نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از جمعیت آمریکا را برعهده دارد کند و بیش از ۵ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی هفت ایالت کالیفرنیا، آریزونا، نوادا، نیومکزیکو، وایومینگ، کلرادو و یوتا را آبیاری می‌کند.

اما خشکسالی و افزایش دمای ناشی از تغییرات آب و هوایی، همراه با سال‌ها استفاده بی‌اندازه از منابع آبی باعث شده است که جریان این آبراه حیاتی از سال ۲۰۰۰ نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یابد.

نگرانی‌ عمده دیگر در این زمینه، تامین و تولید انرژی عنوان شده است؛ نیروی آب رودخانه کلرادو هشت توربین عظیم سد را می‌چرخاند و سالانه برق نزدیک به ۵۰۰ هزار خانوار تولید می‌کند. ایالت‌های کلرادو، یوتا، وایومینگ، نیومکزیکو، آریزونا، نوادا و نبراسکا به آن وابسته هستند.