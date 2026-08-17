کد خبر: 1374308
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۸
جامعه » اخبار كلی

آغاز توزیع کارت کنکور ۱۴۰۵

کنکور کارت شرکت در آزمون‌های سراسری کنکور و اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم (برای دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی) سال ۱۴۰۵ از امروز دوشنبه ۲۶ مرداد در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

جوان آنلاین: آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه در ۴۱۵ شهرستان و بخش مختلف کشور برگزار خواهد شد. اطلاعات مربوط به عناوین دروس و دفترچه‌های سؤالات در هر گروه آزمایشی در راهنمای شرکت در آزمون که همراه با کارت ورود به جلسه در تارنمای سازمان سنجش قابل دسترسی است، ارائه شده است.

آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد، آزمون گروه‌ های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می شوند.

نحوه‌ و زمان پرینت راهنما و کارت شرکت در آزمون

کارت‌های‌ شرکت در آزمون‌ متقاضیان به‌ همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز ‌دوشنبه ۲۶ مردادماه تا روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ در سامانه جامع آزمون سراسری (مندرج در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور) برای مشاهده و پرینت فعال خواهد شد.

متقاضیان باید با ورود به کارپوشه خود از طریق درج کدملی/ شناسه یکتا و رمز عبور، یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. افرادی که در ۲ گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند (یک گروه آزمایشی اصلی «علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی» به همراه یکی از گروه های آزمایشی هنر یا زبان های خارجی) دارای ۲ کارت ورود به جلسه هستند. متقاضیان باید طبق تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

یادآوری (۱): با توجه به اینکه روش ورود به سامانه جامع آزمون سراسری و کارپوشه متقاضیان از طریق وارد کردن کدملی/ شناسه یکتا و رمز عبور و سپس دریافت کد تأیید ارسالی توسط سامانه به شماره تلفن همراه اعلام شده در زمان ثبت نام است، ضرورت دارد در زمان ورود به سامانه جامع، شماره تلفن همراه اعلام شده زمان ایجاد حساب کاربری در دسترس باشد.

محل‌ رفع‌نقص کارت شرکت در آزمون

محل رفع‌نقص کارت شرکت در ‌آزمون متقاضیان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی‌، علوم انسانی‌، علوم‌ تجربی‌، هنر و زبان های ‌خارجی‌ بر مبنای‌ شهرستان‌ انتخابی‌ آنان‌ که‌ در تقاضانامه‌ ثبت نام‌، مشخص‌ کرده‌اند در جدول شماره یک و آدرس محل رفع‌نقص به شرح جدول شماره ۲ که در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است، درج شده است.

یادآوری (۲): در این آزمون تغییر گروه آزمایشی، ثبت نام جدید و تغییر حوزه امتحانی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. لذا از مراجعه به واحدهای رفع‌نقص کارت، برای اصلاح این موارد جداً خودداری شود.

درصورت مشاهده مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون، متقاضیان لازم است به شرح زیر اقدام شود:

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه ای کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال شهر یا منطقه محل سکونت خود پیگیری کنید.

۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در کارت شرکت در آزمون، شامل: محل تولد، معدل کتبی نهایی دیپلم، سه سال محل اخذ مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی، وضعیت تحصیلی و اشتغال مشاهده کردید لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ منحصراً به حساب کاربری خود در تارنمای این سازمان (بخش ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در درگاه نسبت به اصلاح موارد اقدام کنید.

۳- چنانچه نسبت به اطلاعات مندرج در موارد به شرح ذیل معترض هستید، ضروری است برای بررسی موضوع در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد (صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰) به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع‌نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ (ذیل همین اطلاعیه) مراجعه کنند:

۱-۳- مغایرت در بندهای جنسیت و معلولیت و یا شدت معلولیت؛

۲-۳- ناخوانا بودن شماره داوطلبی چه به صورت عددی و یا به صورت حروف؛

۳-۳- فاقد عکس بودن کارت شرکت در آزمون و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله عکس اشتباه، فاقد مهر، عدم وضوح و ...؛ در این مورد باید در روز اعلام شده شخصاً با همراه داشتن ۳ قطعه عکس ۴×۳ (در سال جاری تهیه شده باشد)، کارت ملی و یا شناسنامه عکس‌دار به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع‌نقص حوزه مراجعه کنید. در غیر این‌صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.
[۸/۱۶/۲۰۲۶ ۲:۵۶ PM] Bal: ۴-۳- برای‌ آن‌دسته‌ از متقاضیانی که‌ یکی‌ از بندهای‌ مربوط به معلولیت را در تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ علامت‌گذاری‌ کرده و پس از استعلام از سازمان بهزیستی معلولیت آنان مورد تأیید قرار گرفته، در مقابل‌ عنوان‌ معلولیت‌ در کارت‌ شرکت در آزمون، نوع‌ معلولیت‌ و شدت آن درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ متقاضی یکی‌ از بندهای‌ مذکور را علامت‌گذاری‌ کرده لیکن معلولیت ایشان مورد تأیید قرار نگرفته و بند معلولیت وی حذف شده است، لازم‌ است‌ در روز اعلام شده، با همراه داشتن گواهی معلولیت که از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت کرده، مراتب‌ را سریعاً به‌ واحد رفع‌نقص‌ اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاری‌ آزمون‌ وضعیت‌ وی‌ مشخص‌ شود.

چنانچه سهمیه درخواستی متقاضی سهمیه ایثارگران بوده ولی در کارت شرکت در آزمون وی سهمیه مناطق درج شده، لازم است متقاضیان استفاده از سهمیه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی و رزمنده متقاضی بسیجی و همچنین همسر و فرزندان آنان، جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ منحصراً به حساب کاربری خود در تارنمای سازمان سنجش (سامانه جامع آزمون سراسری قسمت ویرایش اطلاعات کارت) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سامانه مذکور نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند تا درصورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، بعد از برگزاری آزمون سهمیه مورد نظر برای وی اعمال شود.

ضمناً تأکید می‌شود متقاضیانی که در مرحله اول ثبت‌نام متقاضی استفاده از سهمیه بودند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تأیید قرار نگرفته است، لازم است برای بررسی، پیگیری و روشن شدن وضعیت سهمیه خود (بعد از اقدام به ویرایش) به ارگان‌های ذیربط نیز مراجعه کنند.

یادآوری (۳): متقاضیانی که از سال ۱۴۰۳ و قبل از آن با استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی پذیرفته شده‌اند، توجه داشته باشند که سهمیه نهایی آنان پس از انجام بررسی‌های لازم و داشتن شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، در زمان اعلام نتایج اولیه بر روی کارنامه قابل مشاهده است.

تعداد کارت شرکت در آزمون قابل دریافت برای متقاضیان با توجه به ثبت نام آنها در گروه های آزمایشی به شرح ذیل خواهد بود:

گروه آزمایشی علوم ریاضی: فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی

گروه آزمایشی علوم انسانی: فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی

گروه آزمایشی علوم تجربی: فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی

گروه آزمایشی هنر: ۱- کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی هنر ۲- کارت ورود به جلسه یکی از گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی (در صورتی که قبلاً در آنها ثبت نام کرده اند)

گروه آزمایشی زبان های خارجی: ۱- کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی زبان‌های خارجی ۲- کارت ورود به جلسه یکی از گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی (در صورتی که قبلاً در آنها ثبت نام کرده اند)

برچسب ها: کنکور ، کنکور سراسری ، کنکور دکترا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

کاهش دمای تهران از فردا

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

مدیر برق عسلویه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید

جزئیات گواهی سپرده ارزی ویژه سرمایه‌گذاری اعلام شد

در دوران جنگ، هند در تامین دارو همراه ما بود؛ مسیر‌های انتقال دارو بسته بود

شرایط سپرده ارزی برای سرمایه‌گذاری اعلام شد/ تبدیل ارز به ریال، ممنوع

رونق گرفتن حمل‌ونقل ریلی به خاطر ناامنی دریای سیاه

بدهی ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی پاساژ آلومینیوم به شهرداری تهران

هشدار فعالیت سامانه بارشی جدید؛ تداوم موج گرمای شدید در یک استان

قیمت گاز در اروپا تا بازگشایی تنگه هرمز کاهش پیدا نمی‌کند

آغاز موج سفر‌ها به مشهد/ پیش‌بینی جابه‌جایی ۳۰۰ هزار زائر با حمل‌ونقل عمومی

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

مهاجم آلومینیوم سرباز قو‌های سپید شد

کشف کشتی‌غرق‌شده با ۵۰۰ کوزه

ایران در سوگ شمس الشموس؛ ارادت یک ملت به بارگاه ولایت

هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
بررسی حادثه ساحل رامسر/ آیا واقعا دریا جان جوان‌های آران و بیدگل را گرفت؟
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
هر ایرانی یک بسیجی چگونه
غافلگیری بنزینی ممنوع!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار