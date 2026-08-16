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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
ايران » ايران

رونق تجارت دریایی زرآباد با طرح ملوانی 

1 داشتن چهار ویژگی مهم، کشاورزی، صیادی، حمل‌ونقل و گردشگری در منطقه زرآباد سیستان و بلوچستان موجب شده تا این شهرستان به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی در منطقه مکران تبدیل شود
محمدرضا سوری

داشتن چهار ویژگی مهم، کشاورزی، صیادی، حمل‌ونقل و گردشگری در منطقه زرآباد سیستان و بلوچستان موجب شده تا این شهرستان به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی در منطقه مکران تبدیل شود. در کنار این ظرفیت‌ها، قرارگرفتن اسکله شهید رضایی کلات در زرآباد که یکی از مهم‌ترین مراکز تبادلات تجاری این منطقه است، موجب شده تا سرمایه‌گذاری در آن به شدت مورد توجه قرار بگیرد. موضوعی که حالا به گفته فرماندار شهرستان زرآباد، اجرای طرح رویه ملوانی با استفاده از ظرفیت صیادان و ملوانان و موقعیت استراتژیک این بندر می‌تواند زمینه‌ساز رونق تجارت دریایی، ایجاد اشتغال و تقویت معیشت مردم این شهرستان و سایر بنادر سواحل مکران شود. 
 
قرارگرفتن شهرستان زرآباد در سواحل مکران در سیستان و بلوچستان از جمله مزایایی است که می‌تواند از لحاظ اقتصادی هم برای مردم منطقه و هم سایر استان‌های کشور ثمربخش باشد. زرآباد با قرارگرفتن در مسیر محور مواصلاتی کنارک به جاسک و همچنین واقع شدن در شاهراه اقتصادی محور شرق، مسیر اتصال دو بندر مهم و استراتژیک چابهار و بندرعباس و نزدیک‌ترین نقطه استان سیستان و بلوچستان به تنگه هرمز از لحاظ استراتژیک منطقه‌ای از اهمیت دوچندانی برخوردار است که توجه به این ویژگی‌ها می‌تواند اهمیت آن را دوچندان کند. 

 از تولید موز تا گردشگری منحصر‌به‌فرد 
کشاورزی بخش زرآباد شهرستان کنارک سیستان و بلوچستان با داشتن سفره‌های آب زیرزمینی غنی و قرار گرفتن در حوزه آبریز این استان که موجب شده تا حتی در سال‌های خشک هم مشکل کم‌آبی نداشته باشد، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اشتغال در این منطقه به شمار می‌رود، به طوری که در حال حاضر ۷۵ درصد مردم زرآباد در بخش کشاورزی شاغل هستند و کشت محصولات خارج از فصل از رونق خوبی برخوردار است و حتی این مزیت موجب می‌شود تا بسیاری از افراد جویای کار علاقه‌مند به کشاورزی از سایر استان‌های همجوار برای کشاورزی به این منطقه سفر کنند. در این میان شرایط مناسب آب‌وهوایی، این منطقه را به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید میوه‌های استوایی در استان‌های جنوبی کشور تبدیل کرده است. به طوری که در حال حاضر ۴۰۰ هکتار از سطح زمین‌های زیر کشت زرآباد به تولید محصولات گرمسیری اختصاص دارد و از ۱۳۰ هزار تن موز تولیدی در مناطق جنوبی کشور، نزدیک به ۵۰ هزار تن آن در هزار و ۳۰۰ هکتار باغات موز این منطقه تولید و به بازار سایر استان‌ها و حتی کشور‌های منطقه صادر می‌شود. از طرفی قرارگرفتن این منطقه در کنار دریای عمان موجب رونق صیادی شده است، به طوری که در حال حاضر شغل ۲۰ درصد مردم منطقه ماهیگیری است. همچنین احداث مجهزترین بندر صیادی کشور در سال ۹۱ در این منطقه با ظرفیت ورود همزمان ۵۰ لنچ، پنج کشتی متوسط و ۲۲۰ قایق اهمیت تجاری آن را دوچندان کرده است. 
البته ویژگی‌های این منطقه تنها به صیادی و کشاورزی ختم نشده و می‌توان از گردشگری آن نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها نام برد. 
به عنوان نمونه می‌توان به روستای «درک» در این بخش اشاره کرد که ترکیبی از رمل‌ها، گونه‌های گیاهی منحصر‌به‌فرد، نخل‌های بلند و پدیده‌ای با عنوان «فیورت» یا شکستگی ساحل در آن وجود دارد. همچنین وجود شکستگی‌های ساحلی با ارتفاع گاه تا صد متر موجب شده تا این منطقه به یکی از مناسب‌ترین مکان‌ها برای انجام ورزش‌هایی همچون شیرجه، سقوط آزاد یا پرواز با کایت تبدیل شود و هرساله گردشگران بسیاری را به زرآباد بکشاند. 

 توسعه اقتصادی با کمک صیادان 
از آنجا که صیادان و ملوانان زرآبادی سال‌هاست در حوزه صید و تأمین محصولات دریایی فعالیت داشته و دارای تجربیات ارزشمندی هستند، بنابراین از چندی پیش طرح ملوانی با هدف مهیاشدن زمینه واردات کالا‌های مورد نیاز منطقه در دستور کار قرار گرفت. 
روزگذشته بود که احسان رئیسی فرماندار زرآباد اعلام کرد: «این شهرستان با برخورداری از سواحل مکران و ظرفیت‌های گسترده دریایی و صیادی، قابلیت مناسبی برای توسعه تجارت دریایی دارد و اجرای طرح «ملوانی» می‌تواند این ظرفیت‌ها را در مسیر توسعه اقتصادی شهرستان قرار دهد.» 
وی افزود: «صیادان و ملوانان این شهرستان آمادگی دارند از ظرفیت بندر و اسکله شهید رضایی کلات برای واردات کالا‌های اساسی و مورد نیاز استفاده کنند و با فراهم شدن زیرساخت‌ها و سازوکار‌های قانونی، این ظرفیت می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی منطقه کمک کند.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کشاورزی ، حمل و نقل ، صیاد
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