جوان آنلاین: برخلاف دورههای قبل که جیانی اینفانتینو با لابیگری گسترده در آسیا و آفریقا به راحتی بر مسند قدرت ریاست فیفا تکیه میزد، این بار کودتای سهجانبه یوفا، AFC و کونکاکاف نشان میدهد که بدنه قدرت در فیفا به این نتیجه رسیده که سیاستزدگی او، حامیان مالی بزرگ را فراری داده است.
به گزارش ایرنا، حضور قطر، عربستان و امارات در جبهه حامیان اینفانتینو، در حالی که AFC رسما در صف مخالفان او قرار گرفته، نشانه یک جنگ سرد درونقارهای است. این کشورها با نادیده گرفتن تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، عملا خود را در برابر اکثریت اعضای مجمع فیفا قرار دادهاند تا شاید از نفوذ اینفانتینو برای پروژههای بلندمدت ورزشی خود استفاده کنند.
تکیه اینفانتینو به آراء اقلیت (آن هم با وجود رسوایی اخلاقی و اقتصادی)، مشروعیت فیفا را در برگزاری جامجهانیهای آتی زیر سوال برده است. کارشناسان معتقدند حتی اگر او با معجزه رایگیری در قدرت بماند، به یک رئیس سایه و ضعیف تبدیل خواهد شد که توانایی اجرایی خود را از دست داده است.
بر اساس گزارشهای غیررسمی، علاوه بر ۱۳۴ رای مخالف رسمی، نهادهای بازرسی مالی فیفا نیز در حال بررسی تراکنشهای شرکت خصوصی برادر داماد ترامپ هستند که میتواند منجر به محرومیت مادامالعمر اینفانتینو از فعالیتهای فوتبالی شود.