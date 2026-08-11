وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دفاع از عملکرد مجموعه وزارت بهداشت در شرایط جنگی، گفت: در تمام ایام جنگ، مراقبت از مادران باردار متوقف نشد و برنامه واکسیناسیون عقب نیفتاد.

جوان آنلاین: محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پاسخ به پرسش مهر درباره افزایش نارضایتی مردم از هزینه‌های درمان و دارو و همچنین نارضایتی کادر بهداشت و درمان از وضعیت معیشتی و مدیریتی و اینکه آیا عملکرد معاونت‌ها و مدیران ارشد وزارت بهداشت را قابل دفاع می‌داند، اظهار کرد: «ناراضی» یک حرف کلی است که زیرساخت سؤال شما را تشکیل می‌دهد؛ اما باید با شاخص درباره عملکرد وزارت بهداشت صحبت کرد.

وی افزود: اگر با شاخص نگاه کنیم، در تمام ایام جنگ، حتی یک مورد مراقبت از مادر باردار متوقف نشد و حتی یک برنامه واکسیناسیون نیز عقب نیفتاد.

وزیر بهداشت ادامه داد: این موضوع را باید با عملکرد سایر کشورها مقایسه کرد؛ در برخی کشورها در شرایط مشابه، بخش قابل توجهی از برنامه‌های واکسیناسیون متوقف شده است، اما نظام سلامت ایران در طول جنگ خدمات خود را استمرار داد.

ظفرقندی همچنین با اشاره به عملکرد حوزه پژوهش و درمان در این دوره گفت: علیرغم همه مشکلاتی که در حوزه درمان وجود داشت، خدمات درمانی ادامه پیدا کرد.

وی با اشاره به حجم خدمات ارائه‌شده به مجروحان جنگی اظهار کرد: فقط یک عدد به شما می‌دهم؛ ۶۶ هزار مجروح در زمان جنگ درمان شدند و این درمان به‌صورت رایگان انجام شد.

وزیر بهداشت تأکید کرد: بنابراین برای ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، به جای طرح کلی نارضایتی، باید شاخص‌ها و عملکرد واقعی مجموعه را در شرایط دشوار مورد بررسی قرار داد.

ظفرقندی در پاسخ به بخش دیگری از پرسش درباره احتمال تغییرات مدیریتی در سطح معاونت‌ها و مدیران ارشد وزارت بهداشت، با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس شاخص‌ها، بر بررسی عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود تأکید کرد.