کد خبر: 1373638
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۵
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حجت الاسلام اژه‌ای:

اموال و مدارک مردم را پس از رفع ضرورت قضایی فوری برگردانید

اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بر استرداد سریع اموال و مدارک ضبط‌شده پس از رفع ضرورت‌های قضایی تأکید کرد و گفت نگهداری طولانی‌مدت آنها می‌تواند موجب تضییع حقوق مردم شود.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه با تعدادی از مسئولان قضایی با موضوع آسیب‌شناسی فرآیندهای دادرسی، دستوراتی تخصصی را در راستای قوام هرچه بیشتر اقدامات و تمهیدات شعب قضایی صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه در این جلسه با اشاره به برخی گلایه‌مندی‌های طرفین پرونده در خصوص عدم تحویل اموال و مدارک آنها از سوی شعب قضایی در موعد زمانی مشخص، تصریح کرد: چنانچه اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده، ضرورتاً نزد شعب قضایی قرار می‌گیرد، متولیان شعب در سریع‌ترین زمان ممکن و پس از رفع ضرورت‌های مرتبط با پیشبرد پرونده، این اموال و مدارک را به صاحبانشان عودت دهند و هرگز چنین نباشد که این اموال و مدارک، مدت زیادی در نزد شعب نگهداری شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن اشاره به نقش دستگاه قضا در مقوله صیانت از اموال و دارایی‌های مردم، اظهار کرد: نگهداری بیش از حدِ ضرورتِ اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده، ممکن است موجبات فساد یا تضییع حق افراد را ایجاد کند. رئیس دستگاه قضا همچنین بیان داشت: ما مؤکداً تاکید کرده‌ایم که ضابطین قضایی و مقامات قضایی مربوطه، در موارد نیاز و ضروری، پس از ضبط اموال و اشیاء متعلق به متهمین پرونده‌ها، به مجرد انجام تحقیقات و رفع ضرورت‌های مبتنی بر پیشبرد پرونده، این اموال و اشیاء را به صاحبانشان عودت دهند.

برچسب ها: قوه قضاییه ، اژه ای ، دستگاه قضا
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