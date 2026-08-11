اموال و مدارک مردم را پس از رفع ضرورت قضایی فوری برگردانید

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه با تعدادی از مسئولان قضایی با موضوع آسیب‌شناسی فرآیندهای دادرسی، دستوراتی تخصصی را در راستای قوام هرچه بیشتر اقدامات و تمهیدات شعب قضایی صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه در این جلسه با اشاره به برخی گلایه‌مندی‌های طرفین پرونده در خصوص عدم تحویل اموال و مدارک آنها از سوی شعب قضایی در موعد زمانی مشخص، تصریح کرد: چنانچه اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده، ضرورتاً نزد شعب قضایی قرار می‌گیرد، متولیان شعب در سریع‌ترین زمان ممکن و پس از رفع ضرورت‌های مرتبط با پیشبرد پرونده، این اموال و مدارک را به صاحبانشان عودت دهند و هرگز چنین نباشد که این اموال و مدارک، مدت زیادی در نزد شعب نگهداری شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن اشاره به نقش دستگاه قضا در مقوله صیانت از اموال و دارایی‌های مردم، اظهار کرد: نگهداری بیش از حدِ ضرورتِ اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده، ممکن است موجبات فساد یا تضییع حق افراد را ایجاد کند. رئیس دستگاه قضا همچنین بیان داشت: ما مؤکداً تاکید کرده‌ایم که ضابطین قضایی و مقامات قضایی مربوطه، در موارد نیاز و ضروری، پس از ضبط اموال و اشیاء متعلق به متهمین پرونده‌ها، به مجرد انجام تحقیقات و رفع ضرورت‌های مبتنی بر پیشبرد پرونده، این اموال و اشیاء را به صاحبانشان عودت دهند.