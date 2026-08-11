جوان آنلاین: سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه شرکت ها و شخصیت های کوبایی به بهانه همکاری نظامی و فنی با پکن و مسکو تاکید کرد که واشنگتن باید تحریم های اعمالی را لغو کند.

وی اضافه کرد: از آمریکا می خواهیم این تحریم ها و محاصره کوبا را در نزدیک ترین زمان ممکن لغو کند و دیگر دست به اتهام زنی علیه دیگران نزند.

سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد: همکاری میان کوبا و پکن کاملا علنی و شفاف است. ما به حمایت های قاطع خود از این کشور برای دفاع از حاکمیت ملی و مقاومت در برابر مداخلات خارجی ادامه می دهیم.

لازم به ذکر است که محاصره ظالمانه کوبا توسط آمریکا باعث ایجاد بحران انسانی در این کشور و کمبود مواد غذایی و دارو شده است.