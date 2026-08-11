کد خبر: 1373637
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

چین: آمریکا دست از اتهام‌زنی به دیگران بردارد

چین وزارت خارجه چین به تحریم های جدید آمریکا علیه کوبا واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه شرکت ها و شخصیت های کوبایی به بهانه همکاری نظامی و فنی با پکن و مسکو تاکید کرد که واشنگتن باید تحریم های اعمالی را لغو کند.

وی اضافه کرد: از آمریکا می خواهیم این تحریم ها و محاصره کوبا را در نزدیک ترین زمان ممکن لغو کند و دیگر دست به اتهام زنی علیه دیگران نزند.

سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد: همکاری میان کوبا و پکن کاملا علنی و شفاف است. ما به حمایت های قاطع خود از این کشور برای دفاع از حاکمیت ملی و مقاومت در برابر مداخلات خارجی ادامه می دهیم.

لازم به ذکر است که محاصره ظالمانه کوبا توسط آمریکا باعث ایجاد بحران انسانی در این کشور و کمبود مواد غذایی و دارو شده است.

برچسب ها: چین ، کوبا ، تهدید
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار