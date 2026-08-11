کد خبر: 1373634
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

روایت خبرگزاری فرانسه از آرزوی صلح برباد رفته در اوکراین

خبرگزاری فرانسه خبرگزاری فرانسه امروز به بهانه گذشت یک سال از اجلاس آلاسکا نوشت که هدف این میانجیگری که به میزبانی دونالد ترامپ و با حضور ولادیمیر پوتین برگزار شد، پایان دادن به اوکراین بود؛ ابتکاری که دیگر نشانی از آن باقی نمانده و آتش جنگ نیز شعله ورتر شده است.

جوان آنلاین: مقام‌های روس ماه ها از «حال و هوای انکوریج» دم می زدند؛ یعنی فضایی که بنا داشت تنش‌زدایی، گفتگوهای مجدد با واشنگتن و چارچوبی برای یافتن راهی برای خروج از مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را به همراه داشته باشد.

اکنون تلاش‌های میانجیگرانه آمریکا متوقف شده و روسیه و اوکراین حملات خود را افزایش داده اند. همچنین نسبت به ماه های نخستین جنگ، غیرنظامیان بیشتری کشته می‌شوند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، هنوز مشخص نیست که در اجلاس ۱۵ اوت ۲۰۲۵ (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) چه تصمیمی گرفته شد یا چه چیزی در پشت درهای بسته مورد بحث قرار گرفت.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، چندی پیش گفت: در آلاسکا پیشنهادی مطرح شد، اما توافقی حاصل نشد. اگر توافقی حاصل می‌شد، جنگ پایان می یافت.

«مصالحه‌ای» که روسیه در آلاسکا مطرح کرد، محدود کردن ادعاهای ارضی علیه اوکراین به منطقه شرقی دونباس در ازای به رسمیت شناختن مرزهای جدید روسیه توسط واشنگتن و لغو تحریم‌ها بود.

این خواسته‌های روسیه در یک سند ۲۸ ماده‌ای که توسط آمریکا تهیه شده بود و بعداً پس از مذاکرات جداگانه با کی‌یف و مسکو به ۱۹ ماده کاهش یافت، گنجانده شده بود.

این سند هرگز رسماً منتشر نشد و به نتیجه هم نرسید.

مذاکرات مستقیم بین روسیه و اوکراین که با میانجیگری آمریکا و بیشتر در مورد مساله قلمرو در اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز شد نیز شکست خورد.

اوکراین از واگذاری اراضی تحت کنترل خود خودداری کرده و خواهان آتش‌بس فوری در امتداد خط مقدم فعلی است تا وضعیت ارضی در جریان مذاکرات جامع صلح تعیین شود.

از اواخر فوریه (اوایل اسفند ۱۴۰۴) نیز توجه واشنگتن به جنگ علیه ایران معطوف شده است.

ترامپ از آن زمان تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرده و آخرین توافق‌نامه کنترل تسلیحات هسته‌ای باقی‌مانده - استارت جدید - نیز منقضی شده است.

خبرگزاری فرانسه در این گزارش افزود: روسیه که زمانی احساس می کرد فرصتی یافته تا خواسته‌های خود را طرح کرده و به سختی از تلاش‌های ترامپ تمجید می‌کرد، به تازگی و آشکارا تعهد واشنگتن به دیپلماسی را زیر سوال می برد.

دیدار چندی پیش وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا در مانیل (پایتخت فیلیپین) که نخستین دیدار آنها از سپتامبر ۲۰۲۵ بود، تنها حدود ۳۰ دقیقه طول کشید.

روبیو پس از آن جلسه گفت «ما باید پیشنهادها و ایده‌های جدیدی بیابیم» که هم روسیه و هم اوکراین بتوانند با آنها موافقت کنند.

وی افزود: این امر به کار زیادی نیاز دارد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، شرایط دو طرف برای دستیابی به صلح ناسازگار است و روسیه در کنار امتیازهای سیاسی و نظامی که مورد مخالفت اوکراین است، خواستار خاک این کشور است.

در عین حال، هر دو کشور متقاعد شده‌اند که توسل به زور می‌تواند موقعیت آنها را در مذاکرات بهبود بخشد.

برچسب ها: خبرگزاری فرانسه ، اوکراین ، خاک اوکراین
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