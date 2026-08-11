استاد دانشگاه شیکاگو: فشار اقتصادی آمریکا تنش در تنگه هرمز را حل نخواهد کرد

جوان آنلاین: پیپ در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با بازنشر ادعای مضحک رئیس جمهور آمریکا برای دریافت غرامت از ایران، نوشت: با مطالبات یکجانبه و جدید ترامپ، همچنان در مسیر برخورد در تله تشدید تنش قرار داریم.
وی همچنین با اشاره به اینکه فشارهای اقتصادی آمریکا (علیه ایران) نمیتواند این بحران را حل و فصل کند، افزود: به احتمال زیاد تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند و جنگ حوثیها (انصارالله یمن) علیه تاسیسات نفتی عربستان ادامه خواهد داشت.
استاد دانشگاه شیکاگو در ادامه با بیان اینکه بازار جهانی انرژی در حال حرکت به سمت یک کوه یخ است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که برای نجات همه به اندازه کافی قایق نجات وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا در پی حملات تجاوزکارانه به ایران، پیشتر در ادعایی مضحک خواستار دریافت غرامت از ایران شده بود!
ترامپ در پی ناکامی در میدان نظامی برای دستیابی به زیاده خواهیهای واشنگتن روز دوشنبه به وقت محلی ادعا کرد: ایران خواستار غرامت برای خسارت ناشی از درگیری (حملات تجاوزکارانه) نظامی پنج ماهه است و من نیز درخواست غرامت دارم!
رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال خود درحالیکه حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران منجر به شهادت ایرانیان و خسارات مالی و جانی شده است، مدعی شد: «متوجه شدم که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران درخواست غرامت برای خساراتی که در طول درگیری نظامی پنج ماه گذشته به آنها وارد شده است را دارند (درگیری که به این دلیل آغاز شد که آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند). با این حال این موضوع در هیچ یک از مذاکرات یا جلسات ما مطرح نشده است!»
وی در حالیکه خود فرمان حملات تجاوزکارانه به ایران را صادر کرده و واشنگتن، دههها با حضور در منطقهای هزاران مایل دورتر از خاک خود موجب به خطر افتادن جان نظامیان خود شده است، ادعا کرد: «اما این ایده جالبی است، زیرا من نیز اکنون درخواست غرامت از ایران دارم، برای تمام افرادی که آنها با بمبهای کنار جادهای و درگیریهای متعدد که آنها به خاطر آن مشهور هستند، به قتل رسانده و یا به شدت مجروح کردهاند. این درگیریها که در ابتدا توسط (سردار شهید) ژنرال سلیمانی رهبری میشد، شامل خانوادههای قربانیان حادثه یو اس اس کول و هزاران نفر دیگر است که در جنگ کشته شدهاند.»
رئیس جمهوری آمریکا سپس درباره ناآرامیهای سال گذشته ایران بدون اشاره به نقش واشنگتن و تل آویو در آن، با تکرار مداخله جویی خود بر پایه آمار ادعاهای کذب، مدعی شد: «علاوه بر این، غرامت باید به خانوادههای صدها هزار معترض بیگناهی که ایران در طول ۵۰ سال گذشته به قتل رسانده است، پرداخت شود و این در حالی است که ۵۲ هزار نفر نیز در طول پنج ماه گذشته کشته شدهاند!»
ترامپ ادعا کرد: من به نمایندگان خود دستور دادهام که این موضوع را به طور جدی در هرگونه مذاکره آینده مطرح کنند.
رئیس جمهوری آمریکا در پست دیگری در شبکه تروث سوشال خود بدون اشاره به حملات و جنگ طلبی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه مدعی شد: همچنین، در رابطه با مذاکرات ایران، ایران باید مسئول خسارات و مرگ و میر ناشی از آن به مردم لبنان، سوریه، یمن و غزه باشد.
ایران و آمریکا پس دو دور جنگ و چند دور مذاکره غیرمستقیم، به یک یادداشت تفاهم برای کاهش تنشها و پیشبرد مسیر دیپلماسی دست یافتند اما این تفاهم هیچگاه به مرحله اجرا نرسید. دلیل اصلی شکست این روند، کارشکنیهای واشنگتن، خودداری از اجرای تعهدات و اتخاذ رویکردی متناقض میان مذاکره و فشار بوده است.
آمریکا با تداوم تحریمها، تهدیدهای نظامی و اقدامات تحریکآمیز به دیپلماسی خیانت کرد و مانع از عملیاتی شدن توافقات شد و این موضوع اعتماد به پایبندی آمریکا به تعهداتش را بیش از پیش تضعیف کرده و روند مذاکرات را با بنبست مواجه ساخته است.