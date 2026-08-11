بلومبرگ: کمبود موشک‌ فشار بر اوکراین را افزایش خواهد داد

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به کمبود و تاخیر در تحویل موشک‌های پدافند هوایی غرب به اوکراین، نوشت: این موضوع موقعیت کی‌یف را تضعیف کرده و فشار بر این کشور جهت پذیرش شرایط مسکو برای توافق صلح را افزایش خواهد داد.

جوان آنلاین: در گزارش خبرگزاری بلومبرگ آمده است: متحدان غربی در معرض خطر یک شکست بزرگ دیگر در حمایت از اوکراین قرار دارند، چرا که تاخیر در تامین موشک‌های دفاع هوایی می‌تواند در نهایت کی‌یف را مجبور به پذیرش شرایط روسیه کند.

این گزارش با اشاره به اینکه اگر تحویل مهمات مورد نیاز برای دفاع هوایی همچنان با کندی مواجه باشد، اوکراین دیگر نمی‌تواند شدت عملیات نظامی خود را حفظ کند، می‌افزاید: در حال حاضر حادترین کمبود مربوط به موشک‌های رهگیر برای سامانه‌های پدافند هوایی است.

بر اساس این گزارش، کشورهای اروپایی در تلاشند تا با تامین سامانه‌های SAMP/T این کمبود را جبران کنند اما ذخایر خودشان همچنان محدود است و این سامانه‌ها در برابر موشک‌های بالستیک، اثربخشی محدودی دارند.

این گزارش در ادامه با اشاره به اینکه دولت‌های غربی در عمل با سه گزینه روبرو هستند، می‌افزاید: گزینه اول یافتن فوری سلاح‌های اضافی و منابع جدید تامین آنها است؛ گزینه دوم فشار بر کی‌یف برای خروج نیروهایش از دونباس است که با تحقق شرایط مسکو دستیابی به توافق برای پایان درگیری را نزدیک‌تر می‌کند و سومین سناریو، طولانی شدن درگیری تا سال ۲۰۲۷ یا پس از آن، بدون توجه به افزایش آمار کشته‌شدگان، کاهش منابع و زمستانی احتمالا سخت برای اوکراین است.

بر اساس این گزارش، سناریوی سوم محتمل‌ترین گزینه است و دولت‌های غربی و اوکراین ممکن است علی‌رغم هزینه‌های انسانی و مادی، ادامه جنگ را انتخاب کنند.

بلومبرگ در پایان این گزارش خاطرنشان کرده است که تاخیر در تحویل موشک‌های دفاع هوایی نه تنها می‌تواند موقعیت نظامی اوکراین را تضعیف کند بلکه فضای سیاسی کی‌یف را برای مانور کاهش داده و فشار برای رسیدن به توافقی با شرایط مطلوب مسکو را افزایش خواهد داد.