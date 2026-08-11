کد خبر: 1373631
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تحلیلگر عراقی خواستار شمول گروه‌های ضدایرانی در طرح انحصار سلاح شد

عراق تحلیلگر عراقی با بیان اینکه طرح محدود کردن سلاح به دولت در سایه تداوم حضور نیروهای رزمی خارجی در اراضی عراق امکان پذیر نیست، تاکید کرد که این طرح باید گروه‌های مسلح ضدایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق را هم شامل شود.

جوان آنلاین: «هیثم الخزعلی» گفت: آنچه به انحصار سلاح در دست دولت موسوم است باید فراگیر باشد و تمام مناطق عراق و همه گروه‌های مسلح را در بر بگیرد و نباید اقدامی گزینشی باشد که یک گروه را هدف قرار دهد و گروهی دیگر را رها کند. اجرای این اصل مستلزم راهکار جامعی برای پرونده حضور نظامی خارجی در داخل عراق نیز است.

وی افزود: انحصار سلاح باید شامل گروه‌های مسلح در اقلیم کردستان شود که تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح نیستند و دولت مرکزی قادر به پاسخگو کردن یا انجام هیچ اقدامی علیه هیچ یک از عناصر آنها نیست.

این تحلیلگر عراقی افزود: روند به اصطلاح انحصار سلاح باید شامل گروه‌های مخالف کُرد ضدایرانی حاضر در شمال کشور (عراق) و همچنین نیروهای پیشمرگه وابسته به دو حزب کُردی، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی و نیروهای موسوم به« گارد نینوا» و «سپر کرکوک» نیز باشد.

الخزعلی تصریح کرد: رسیدگی به این موضوع باید بر اساس یک استاندارد واحد باشد که بدون استثنا برای همه طرف‌ها اعمال شود، مشروط بر اینکه آنها نیت صادقانه داشته باشند.

این تحلیلگر عراقی گفت: پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق یک ضرورت فوری است و طرح محدود کردن سلاح به دولت در سایه تداوم حضور نیروهای رزمی خارجی در اراضی عراق، امکان پذیر نیست. تثبیت حاکمیت دولت مستلزم خروج همه نیروهای رزمی خارجی، همراه با توقف دخالت خارجی در امور عراق و احترام به تصمیمات ملی است.

وی بیان کرد: حضور نظامی ترکیه در شمال کشور موضوع دیگری است که باید در چارچوب احیای حاکمیت عراق به آن پرداخته شود. ایجاد پایگاه‌های نظامی تمام عیار در داخل خاک عراق نقض حاکمیت است و تلاش برای پایان دادن کامل به این حضور را ضروری می‌کند.

الخزعلی گفت: رسیدگی به مساله سلاح را نمی‌توان از مساله حاکمیت جدا کرد. اعمال حاکمیت دولت بر تمام خاک عراق باید اولین گام قبل از هرگونه اقدام مربوط به محدود کردن سلاح باشد، زیرا حضور مداوم نیروها و پایگاه‌های نظامی خارجی، همراه با کثرت گروه‌های مسلح، این گام را نامتوازن می‌کند.

پیشتر دولت عراق اعلام کرده بود که تا ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر ماه) نیروهای آمریکایی از این کشور خارج خواهند شد و همزمان روند انحصار سلاح در دست دولت نیز اجرایی می‌شود.

برچسب ها: عراق ، دولت عراق ، سلاح
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار