جوان آنلاین: طبق اعلام اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا، میانگین دما در ۴۸ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا در ماه ژوئیه (۱۰ تیر تا ۹ مرداد) ۷۶.۹ درجه فارنهایت (۲۵ درجه سلسیوس) بود که تقریباً ۳.۳ درجه بالاتر از میانگین قرن بیستم و گرمترین ماه در ۱۳۲ سال ثبت داده های هواشناسی در آمریکاست.
به گفتهی این اداره، اگرچه هوا در آلاسکا به طور غیرمعمولی خنک بود، اما دمای بالاتر از حد متوسط، بخش زیادی از غرب کوهستانی، جنوب غربی، دشتهای شمالی و جنوب شرقی را در بر گرفت.
این سازمان اعلام کرد که شهرهای متعددی در سراسر منطقه آتلانتیک میانی، از جمله رالی در ایالت کارولینای شمالی؛ ریچموند در ایالت ویرجینیا و واشنگتن دی سی داغترین چهارم ژوئیه (۱۳ تیر/ روز استقلال آمریکا) را ثبت کردند.
با وجود بارش کمتر از حد متوسط در ماه ژوئیه، ۴۸ ایالت آمریکا بارشهای سیلآسا و وقوع چندین مورد سیلاب را شاهد بودند. مجموع بارندگی در شرق ایالت نیویورک در ماه گذشته میلادی به رقم ۱۲ اینچ (۳۰۰ میلیمتر) رسید.
دانشمندان گرمای بیسابقه معاصر را ناشی از سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز میدانند.