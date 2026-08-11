جوان آنلاین: کریس ون هولن سناتور آمریکایی، از مایک هاکبی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی، خواست از سمت خود استعفا کند و او را متهم کرد که در حفاظت از منافع آمریکا ناکام مانده و به «توجیهگر» رژیم اسرائیل تبدیل شده است.
ون هولن روز دوشنبه (۱۹ مرداد) در پیامی ویدئویی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت: زمان آن رسیده است که مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، استعفا کند. وظیفه یک سفیر آمریکا دفاع و حفاظت از منافع ایالات متحده است. هاکبی در انجام این وظیفه شکست خورده است.
او افزود: او به توجیهگر دولت افراطی اسرائیل تبدیل شده است.
ون هولن از اظهارات هاکبی که گفته بود اگر رژیم صهیونیستی تمام سرزمینهایی را که در نظر دارد تصرف کند «اشکالی ندارد»، انتقاد کرد. این سناتور همچنین این سفیر را به کوتاهی در حفاظت از شهروندان آمریکایی در منطقه متهم کرد و به مواردی اشاره کرد که در آنها اتباع آمریکا ادعا کردهاند با آنها بدرفتاری شده یا بهطور نادرست بازداشت شدهاند.
ون هولن گفت: او و ۳۰ سناتور دیگر پیشتر از هاکبی خواسته بودند رژیم اسرائیل را در قبال کشته شدن بیش از ۹ شهروند آمریکایی طی چهار سال گذشته پاسخگو کند.
این سناتور همچنین عنوان کرد که هاکبی در حفاظت از مسیحیان سرزمین مقدس نیز ناکام مانده است.
ون هولن گفت: بر اساس معیارهایی که خودش تعیین کرده است، او در انجام این ماموریت کاملا شکست خورده است. شاهد افزایش حملات خشونتآمیز شهرکنشینان علیه روستاهای مسیحی در کرانه باختری بودهایم و این حملات نیز بدون هیچگونه مجازاتی انجام شدهاند.
او افزود: ظاهرا برای او اهمیتی ندارد و به یک توجیهگر کامل برای افراطیترین دولت اسرائیل در تاریخ تبدیل شده است. او باید از آمریکاییها و منافع آمریکا دفاع کند. در انجام این وظیفه شکست خورده است. او باید امروز استعفا کند.