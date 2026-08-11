رسانه آمریکایی: کنترل تنگه هرمز با زور پرهزینه و بدون تضمین است

جوان آنلاین: شبکه آمریکایی «ان بی سی نیوز» اعلام کرد که مقامهای نظامی به دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، هشدار دادند که تلاش آمریکا برای کنترل تنگه هرمز با توسل به زور، عملیاتی بلندمدت و بسیار پرهزینه خواهد بود که هیچ تضمینی برای پیروزی در آن وجود ندارد.
به گزارش مهر، یک مقام آمریکایی به این شبکه گفت که طرحهای نظامی تهیه شده برای چنین عملیاتی نشان میدهد که این اقدام منجر به کشته یا زخمی شدن تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی خواهد شد. وی تأکید کرد که مخاطرات یک عملیات نظامی گسترده، همواره در گفتوگوهای ترامپ با مشاورانش درباره گامهای بعدی در قبال ایران مطرح بوده است.
این شبکه به نقل از ۳ مقام اروپایی و ۲ مقام عربی حوزه خلیج فارس گزارش داد که متحدان آمریکا در اروپا و خاورمیانه در اوایل جنگ، نظر خود را به واشنگتن منتقل کرده و گفته بودند که هر گونه تلاش برای بازگشایی تنگه از طریق اقدام نظامی آمریکا، عملیاتی طولانی و پرمخاطره خواهد بود.
این متحدان هشدار دادند که چنین تلاشی ممکن است منجر به هدف قرار گرفتن ناوهای جنگی آمریکا با موشکهای کروز یا پهپادها شود؛ علاوه بر اینکه قیمت نفت نیز به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و هیچ تضمینی برای دستیابی به یک پیروزی قاطع وجود نخواهد داشت.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که مقامهای آمریکایی به این شبکه فاش کردند که ارزیابی اطلاعات نظامی آمریکا نشان میدهد اولویت استراتژیک ایران از برنامه هستهایاش به سمت «تنگه هرمز» تغییر جهت داده است.
مقامهای اروپایی به انبیسی نیوز گفتند که ایران معتقد است با کنترل عملی بر تنگه، دست بالا را در مذاکرات دارد و این ابزار را اهرم فشار قویتری نسبت به برنامه هستهای خود میداند.