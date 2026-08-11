کد خبر: 1373622
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی

هیل: ایران از کمبود ذخایر مهمات آمریکا مطلع بود

مهمات پایگاه خبری هیل به نقل از کارشناسان و تحلیلگران نوشت، ایران احتمالا از محدودیتی که کمبود ذخایر مهمات کلیدی ارتش آمریکا برای گزینه‌های نظامی دونالد ترامپ در گسترش جنگ ایجاد می‌کرد، آگاه بوده و این بر راهبرد آن‌ها تاثیر داشته است.

جوان آنلاین: کاهش چشمگیر زرادخانه موشک‌های تهاجمی و دفاعی برتر آمریکا، اهرم فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را در برابر ایران تضعیف کرده است، چراکه به گفته کارشناسان، ایران احتمالا مدتی است که پی برده محدودیت ذخایر مهمات آمریکا گزینه‌های نظامی این کشور را محدود خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که ذخیره موشک‌های دوربرد نقطه‌زن و موشک‌های رهگیر سامانه‌های کلیدی دفاع موشکی ارتش، از جمله پاتریوت پس از بیش از پنج ماه حملات هوایی متجاوزانه علیه ایران، تقریبا به پایان رسیده است و این امر ترامپ را در مجوز دادن به عملیات جنگی گسترده و متجاوزانه علیه ایران محدود کرده است.

پایگاه خبری «هیل» با انتشار این مطلب گزارش داد، لئون پانه‌تا، وزیر دفاع پیشین آمریکا این کمبود ذخایر مهمات را «برنامه‌ریزی ضعیف» پنتاگون توصیف کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که نه‌تنها احتمال حملات تازه علیه ایران در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک وجود دارد، بلکه تهدیدهای بالقوه‌ای از سوی روسیه و چین نیز مطرح است. او که در دوره ریاست‌جمهوری اوباما رئیس سیا نیز بود، جمعه گذشت به شبکه سی‌ان‌ان گفت که در مواجهه با این تهدیدها، این وضعیت «لحظه‌ای خطرناک برای ایالات متحده است.»

این رسانه در ادامه با اشاره به کمبود شدید موشک‌های دوربرد نقطه‌زن اتکمز و پی‌آراس‌ام در ذخایر مهمات ارتش آمریکا نوشت: «اگر ترامپ چراغ سبز به کارزار حملات هوایی گسترده‌تر علیه ایران نشان دهد، کاهش تعداد این مهمات می‌تواند ارتش آمریکا را مجبور کند تا بیشتر به ماموریت‌های بمباران با خلبان متکی شود. افزون بر این، شبکه سی‌ان‌ان روز سه‌شنبه گزارش داد که آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران، نزدیک به ۸۰ درصد از زرادخانه موشک‌های پدافند هوایی ارتفاع بالا و حدود ۵۰ درصد از رهگیرهای پاتریوت خود را مصرف کرده است.»

ترامپ و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا به‌شدت از میزان ذخایر تسلیحاتی آمریکا دفاع کرده‌اند و رئیس‌جمهور هشدار داده که افرادی که اطلاعات حساس درباره تعداد مهمات را افشا می‌کنند، «تحت تعقیب قرار دارند.»

کارشناسان استدلال کردند که هرچند افشاگری‌ها ممکن است شمار مهمات مصرف‌شده آمریکا را مشخص کنند اما برای آگاهی از ابعاد مشکل هرگز نیازی به آن‌ها نبوده است، چراکه اطلاعات مربوط به ذخایر در منابع غیرمحرمانه در دسترس است. جنیفر کاوانا، عضو ارشد و مدیر تحلیل نظامی در مرکز اولویت‌های دفاعی گفت که ایران «احتمالا» مدتی است می‌داند که محدودیت ذخایر مهمات آمریکا گزینه‌های نظامی این کشور را محدود خواهد کرد.

کاوانا به نشریه هیل گفت: «این امر احتمالا روی راهبرد آن‌ها (ایران) تاثیر گذاشته است؛ طولانی کردن جنگ و صرفا بیشتر از آمریکا دوام آوردن. اما بعید است که پوشش خبری این اطلاعات بر تصمیم‌گیری ایران تاثیر گذاشته باشد، به این دلیل ساده که آن‌ها از قبل می‌دانستند. آیا این کمبودها بر اهرم فشار آمریکا تاثیر می‌گذارد؟ قطعا. آیا پوشش خبری آن‌ها تاثیر بیشتری دارد؟ خیر، چون ایران از قبل از آن‌ها اطلاع دارد.»

آری سیسورل، معاون مدیر سیاست خارجی در موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، در گفت‌وگویی با هیل بیان کرد که «مشاهده بی‌میلی آمریکا به تشدید نظامی در میز مذاکره به آن‌ها اهرم فشار می‌دهد و پکن این درس را می‌گیرد که واشنگتن تا چه مدت می‌تواند درگیری بر سر تایوان را تحمل کند.» او همچنین اشاره کرد که «سال‌ها تعلل در دولت‌های مختلف از هر دو حزب، انبارهای مهمات آمریکا را پیش از جنگ بسیار خالی کرد و پر کردن این شکاف اکنون به بودجه‌های چندساله مستمر و افزایش ظرفیت تولید نیاز دارد.»

به‌رغم سرعت بخشیدن شرکت‌های نظامی به تولید مهمات، کارشناسان این صنعت به هیل و سایر رسانه‌ها گفته‌اند که حداقل چند سال طول می‌کشد تا آمریکا ذخایر خود را به سطح پیش از جنگ با ایران بازگرداند.

برچسب ها: آمریکا ، تسلیحات نظامی ، جنگ علیه ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار