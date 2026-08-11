هیل: ایران از کمبود ذخایر مهمات آمریکا مطلع بود

پایگاه خبری هیل به نقل از کارشناسان و تحلیلگران نوشت، ایران احتمالا از محدودیتی که کمبود ذخایر مهمات کلیدی ارتش آمریکا برای گزینه‌های نظامی دونالد ترامپ در گسترش جنگ ایجاد می‌کرد، آگاه بوده و این بر راهبرد آن‌ها تاثیر داشته است.

جوان آنلاین: کاهش چشمگیر زرادخانه موشک‌های تهاجمی و دفاعی برتر آمریکا، اهرم فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را در برابر ایران تضعیف کرده است، چراکه به گفته کارشناسان، ایران احتمالا مدتی است که پی برده محدودیت ذخایر مهمات آمریکا گزینه‌های نظامی این کشور را محدود خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که ذخیره موشک‌های دوربرد نقطه‌زن و موشک‌های رهگیر سامانه‌های کلیدی دفاع موشکی ارتش، از جمله پاتریوت پس از بیش از پنج ماه حملات هوایی متجاوزانه علیه ایران، تقریبا به پایان رسیده است و این امر ترامپ را در مجوز دادن به عملیات جنگی گسترده و متجاوزانه علیه ایران محدود کرده است.

پایگاه خبری «هیل» با انتشار این مطلب گزارش داد، لئون پانه‌تا، وزیر دفاع پیشین آمریکا این کمبود ذخایر مهمات را «برنامه‌ریزی ضعیف» پنتاگون توصیف کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که نه‌تنها احتمال حملات تازه علیه ایران در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک وجود دارد، بلکه تهدیدهای بالقوه‌ای از سوی روسیه و چین نیز مطرح است. او که در دوره ریاست‌جمهوری اوباما رئیس سیا نیز بود، جمعه گذشت به شبکه سی‌ان‌ان گفت که در مواجهه با این تهدیدها، این وضعیت «لحظه‌ای خطرناک برای ایالات متحده است.»

این رسانه در ادامه با اشاره به کمبود شدید موشک‌های دوربرد نقطه‌زن اتکمز و پی‌آراس‌ام در ذخایر مهمات ارتش آمریکا نوشت: «اگر ترامپ چراغ سبز به کارزار حملات هوایی گسترده‌تر علیه ایران نشان دهد، کاهش تعداد این مهمات می‌تواند ارتش آمریکا را مجبور کند تا بیشتر به ماموریت‌های بمباران با خلبان متکی شود. افزون بر این، شبکه سی‌ان‌ان روز سه‌شنبه گزارش داد که آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران، نزدیک به ۸۰ درصد از زرادخانه موشک‌های پدافند هوایی ارتفاع بالا و حدود ۵۰ درصد از رهگیرهای پاتریوت خود را مصرف کرده است.»

ترامپ و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا به‌شدت از میزان ذخایر تسلیحاتی آمریکا دفاع کرده‌اند و رئیس‌جمهور هشدار داده که افرادی که اطلاعات حساس درباره تعداد مهمات را افشا می‌کنند، «تحت تعقیب قرار دارند.»

کارشناسان استدلال کردند که هرچند افشاگری‌ها ممکن است شمار مهمات مصرف‌شده آمریکا را مشخص کنند اما برای آگاهی از ابعاد مشکل هرگز نیازی به آن‌ها نبوده است، چراکه اطلاعات مربوط به ذخایر در منابع غیرمحرمانه در دسترس است. جنیفر کاوانا، عضو ارشد و مدیر تحلیل نظامی در مرکز اولویت‌های دفاعی گفت که ایران «احتمالا» مدتی است می‌داند که محدودیت ذخایر مهمات آمریکا گزینه‌های نظامی این کشور را محدود خواهد کرد.

کاوانا به نشریه هیل گفت: «این امر احتمالا روی راهبرد آن‌ها (ایران) تاثیر گذاشته است؛ طولانی کردن جنگ و صرفا بیشتر از آمریکا دوام آوردن. اما بعید است که پوشش خبری این اطلاعات بر تصمیم‌گیری ایران تاثیر گذاشته باشد، به این دلیل ساده که آن‌ها از قبل می‌دانستند. آیا این کمبودها بر اهرم فشار آمریکا تاثیر می‌گذارد؟ قطعا. آیا پوشش خبری آن‌ها تاثیر بیشتری دارد؟ خیر، چون ایران از قبل از آن‌ها اطلاع دارد.»

آری سیسورل، معاون مدیر سیاست خارجی در موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، در گفت‌وگویی با هیل بیان کرد که «مشاهده بی‌میلی آمریکا به تشدید نظامی در میز مذاکره به آن‌ها اهرم فشار می‌دهد و پکن این درس را می‌گیرد که واشنگتن تا چه مدت می‌تواند درگیری بر سر تایوان را تحمل کند.» او همچنین اشاره کرد که «سال‌ها تعلل در دولت‌های مختلف از هر دو حزب، انبارهای مهمات آمریکا را پیش از جنگ بسیار خالی کرد و پر کردن این شکاف اکنون به بودجه‌های چندساله مستمر و افزایش ظرفیت تولید نیاز دارد.»

به‌رغم سرعت بخشیدن شرکت‌های نظامی به تولید مهمات، کارشناسان این صنعت به هیل و سایر رسانه‌ها گفته‌اند که حداقل چند سال طول می‌کشد تا آمریکا ذخایر خود را به سطح پیش از جنگ با ایران بازگرداند.