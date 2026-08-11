جوان آنلاین: منابع محلی از هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری سعودی در تنگه بابالمندب خبر دادند.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارشهای اولیه، این کشتی از سوی نیروهای ارتش یمن هدف حمله قرار گرفته و در پی اصابت یک موشک، شماری از خدمه آن کشته یا زخمی شدهاند.
گزارشهای منتشرشده از کشته شدن سه نفر از خدمه کشتی حکایت دارد. همچنین برخی منابع اعلام کردهاند که دو تبعه پاکستان و یک تبعه اندونزی در میان کشتهشدگان احتمالی این حادثه هستند.
جزئیات بیشتری درباره نام کشتی، میزان خسارت وارده و وضعیت سایر خدمه منتشر نشده و اطلاعات مربوط به تلفات نیز در حال حاضر در حد گزارشهای اولیه است.